Гайді Клум зробила тест на коронавірус та очікує результатів

Відома німецька модель і телеведуча Гайді Клум зізналася, що хворіє, проте не може бути впевненою, що це звичайна застуда. У неї наявні головні симптоми коронавірусу – кашель та лихоманка. Наразі знаменитість зробила тест на коронавірус та очікує результатів.

Раніше модель повідомляла про те, що не змогла пройти тест на коронавірус, а декілька годин тому на своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала допис, в якому розповіла, що невдовзі стане відомо чим саме вона хворіє.

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Гайді поширила чорно-біле відео, на якому цілує свого чоловіка Тома Кауліца через скло. Супермодель також зазначила, що коханий повернувся декілька днів тому з гастрольного туру і також почуває себе нездоровим.

Клум написала у публікації: "Як і багато хто з вас, я також хворію весь тиждень, і, на жаль, мій чоловік, який повернувся нещодавно зі свого туру, теж відчуває себе погано. Щоб бути в безпеці, ми не будемо контактувати один із одним, поки не отримаємо результати наших тестів на коронавірус (які ми нарешті змогли зробити сьогодні). Не хочемо поширювати мікроби і піддавати ризику інших людей. Навіть один одного! Як би я не хотіла обійняти його і поцілувати, важливіше поводитися правильно і не поширювати хворобу."

49-річна знаменитість також зазначила, що в такі моменти ми згадуємо, що найважливіше – це люди, яких ми любимо та їх безпека. Вона звернулася до фанів з проханням бути відповідальними громадянами світу та захищати себе і близьких людей, не наражати їх на небезпеку.

Будь ласка, слухайте чиновників і залишайтеся вдома, якщо ви можете фізично дистанціюватися від інших людей.Особливо, якщо ви погано себе почуваєте. Разом можемо пройти через це, але ми повинні бути відповідальними і тоді у всіх у нас буде світле і здорове майбутнє,

– наголосила Гайді Клум.

Зазначимо, станом на 14 березня вірусною пневмонією, яку спровокував коронавірус, заразилися 145 369 людей по всьому світу. Зафіксовано 5 429 смертей. Одужали понад 71 тисяч людей. Центром спалаху коронавірусу стала Європа. Найважча ситуація в Італії. Там зафіксували 21 157 випадків інфікування та 1 441 смерть. Уряди держав звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил гігієни та за можливості залишатися вдома. Якщо ж ви відчуваєте погіршення самопочуття – звертайтеся до лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу