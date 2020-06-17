Співачка та учасниця Євробачення-2012 – щаслива мама дворічної доньки Сапфір-Ніколь. Гайтана не приховує дівчинку від публіки та камер, проте публікує кадри з нею досить рідко. Зірка вирішила показати, як вправно крихітка розказує вірші.

Зворушливе відео з'явилося в інстаграм-профілі виконавиці. Попри те, що Гайтана вже повернулася до зйомок після карантину, вона знаходить час для виховання дворічної доньки. Зіркова матуся похизувалася вмінням Сапфір-Ніколь виразно розказувати вірші.

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Дівчинка позувала в дитячому кріслі, розгорнувши перед собою книжку з яскравими малюнками. У капелюсі з квіткою вона розповіла вірш російської дитячої поетеси Агнії Барто "М'ячик", який вивчила напам'ять. Сапфір-Ніколь показувала на картинки пальцем так, як, судячи з усього, вчила її зіркова матуся Гайтана.

"Почнемо ранок з хорошої історії", – прокоментувала знаменитість чуттєве відео.

Фоловери артистки не скупилися на компліменти крихітці в коментарях й висловили своє захоплення вмінням дворічної дитини: "Яка лялечка гарненька", "Така мила, така гарненька", "Яка розумничка".

Нагадаємо, що 27 червня 2017 року Гайтана народила первістка від чоловіка Алекса Смарта, якого наважилася представити публіці лише після таємного весілля, яке відбулося 2016 року. Зараз родина мешкає поблизу столиці й насолоджується вихованням спільної доньки, а особисте життя тримає подалі від преси.