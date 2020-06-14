У світі продовжуються протести проти расизму та свавілля поліції. Проте прояви расової дискримінації панують не лише за кордоном, а й в Україні. Так, вітчизняні зірки розповіли, як колір шкіри заважав їхній кар'єрі та був приводом для глузувань й насмішок.

У США спалахнули протести проти расизму та вседозволеності поліції, які підтримало суспільство по всьому світу. Серед вітчизняного шоу-бізнесу є зіркові афроукраїнці , які ставали жертвами расизму. Співачка Гайтана, хореограф Максим Єжов, телеведуча Кароліна Ашіон у програмі "Світське життя" наважилися відверто розповісти про прояви нетерпимості, з якими їм доводилося стикатися.

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Гайтана

Співачка, яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2012, ледь не втратила свій шанс на виступ через колір шкіри. Проте впливовий політик, ім'я якого Гайтана вирішила не афішувати, публічно виступав проти того, щоб афроукраїнка з'являлася на міжнародній арені. Він заявляв, що йому подобаються пісні й вокал зірки, проте, на його думку, на Євробаченні могли подумати, що вона представляє Африку.

Проте через екзотичну зовнішність Гайтана ніколи не залишалася без уваги чоловіків. Сама знаменитість вважає це вагомою перевагою.

Максим Єжов

Хореограф з Харкова закінчив ліцей поліції й сподівався віддавати честь в Президентському полку. Втім, на заваді втілення його мрії став колір шкіри. Максим Єжов пригадав, що з самого дитинства його загартовувала тітка, яка ледь не щодня називала племінника "чорношкірим хлопчиком" та "нігером". Ці слова вберегли танцівника від дитячих травм та розчарувань через глузування й насмішки на вулиці.

У моєму районі я був першим темношкірим хлопчиком. Усі тицяли пальцями, що ця сім'я водиться з нігерами,

– розповів Максим Єжов.

Кароліна Ашіон

Телеведуча запевняє, що її зовнішність – скарб та прокляття одночасно.

"Усе залежить від того, з ким я спілкуюся. У мене була кумедна ситуація з одним з українських політиків. Він відмовився мені давати коментар і сказала, що засуджу його за расизм", – пригадала Кароліна Ашіон.

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