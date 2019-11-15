Гайтана і доньки Полякової взяли участь у показі нової колекції Андре Тана: ефектні фото

У Києві знаменитий дизайнер Андре Тан презентував свою нову колекцію дитячого одягу. Світський захід привернув чималу увагу його прихильників, адже на подіум вийшли зіркові красуні, зокрема Гайтана з донечкою Сапфір-Ніколь та нащадки Олі Полякової. Як це було – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Фешн-подія пройшла 10 листопада в розкішному залі Premier Palace Hotel. Дизайнер Андре Тан вирішив довести, що шкільний дрес-код може бути стильним. Волани, асиметричний крій, подовжені сорочки-туніки, легінси, корсетні баски, костюми для дівчаток, а також бомбери, штани чінос і однотонні джемпери для стильних юнаків – все це можна побачити у новій колекції модельєра. Відтак звичний шкільний одяг у виконанні Андре Тана втратив буденний вигляд.

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Та не тільки вироби вразили гостей світського заходу. На подіум вийшли українські зірки зі своїми дітьми, тому подія була по-сімейному затишною. Серед знаменитих матусь, які представили парні вбрання, можна було побачити Гайтану, Валентину Хамайко, Дашу Трегубову, Анну Буткевич, Олену Стоянову, Олю Цибульську та Сніжану Єгорову. Окрім цього, на подіум вийшли і зіркові татусі – телеведучі Слава Дьомін, Артем Гагарін та Анатолій Анатоліч.

Цікаво, що вперше на заході побували доньки Олі Полякової Марія та Аліса. І хоч "королеви ночі" не було на показі, дівчатка вийшли до гостей, зворушливо тримаючи одна одну за руки.



Доньки Олі Полякової на показі Андре Тана / Пресслужба

"Діти ростуть, а з ними і одяг від ANDRE TAN. Якщо перша колекція була представлена ​​для малюків, то в цьому сезоні ми орієнтуємося на більш дорослих дітей-тінейджерів, які вважають за краще вибирати одяг самостійно. Мета колекції – створити мінімалістичні речі, які можна комбінувати між собою, перетворювати їх із повсякденних у святкові, й дарувати відчуття, що у вас і у ваших дітей повний гардероб одягу. І я вас запевняю, що у нас це вийшло", – розповів Андре Тан.



У Києві відбулась презентація нової колекції Андре Тана / Пресслужба