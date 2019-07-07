Гайтана поділилась рідкісним сімейним фото з чоловіком

Співачка Гайтана, яка після народження доньки вирішила взяти творчу паузу, активно веде свій блог у мережі. Там зірка опублікувала фото з чоловіком, якого вкрай рідко показує прихильникам.

Зіркова матуся Гайтана полюбляє робити спільні фото з маленькою донькою Ніколь-Сапфір, якій 27 червня виповнилось 2 роки. Відтак всі прихильники можуть помилуватись ніжними фото співачки з дівчинкою. Однак фото з чоловіком Гайтана публікує вкрай рідко, що інколи спонукає користувачів мережі питати в зірки про міцність її шлюбу.

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Та у кожного правила є винятки, відтак у мережі з'явилось чарівне фото відомого подружжя. На знімку видно, як Гайтана позує в квітковій міні-сукні поряд зі своїм чоловіком – саунд-продюсером Алексом Смартом. Співачка ніжно сперлась на коханого в той час, як він хизувався своїми біцепсами на камеру.

Зі своїм чоловіком я відчуваю себе захищеною. Він дбає про мене та вважає мене своїм найкращим другом. Так, ми не ідеальні, та можемо посваритись. Але все одно я відчуваю любов. Так і в політиці повинно бути, все як в родині,

– поділилась Гайтана.

Як відомо, Гайтана – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не прагне виставляти своє особисте життя на показ. Співачка тільки в 2017 році познайомила прихильників зі своїм чоловіком Алексом Смартом та зізналась, що майже рік заміжня. Наразі подружжя живе в Києві та виховує 2-річну доньку Сапфір-Ніколь.