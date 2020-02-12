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Гайтана показала своє тренування: відео

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Гайтана / Instagram / @gaitanamusic

Українська співачка Гайтана активно працює над своєю фігурою в залі. Артистка прагне завжди бути неперевершеною, тому багато працює над собою.

Днями Гайтана опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео з тренування. Співачка поділилася з підписниками однією з фізичних вправ, які входять до її навантаження. Прихильники активно обговорюють ролик в коментарях.

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На відео вона позує в спортивному залі. Одягнута в лосини та топ, які поєднала з кросівками. Волосся зірки зібране у хвіст. Гайтана доповнила свій образ пов'язкою на голові.

Солодощі потрібні! Вони чудові мотиватори для спорту. Ласуни мене зрозуміють,
– написала під відео артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

Також ми підготували добірку світлин Гайтани, де вона демонструє свою спокусливу фігуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Гайтана
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