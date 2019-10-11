Гайтана розповіла, як неочікувано дізналася про вагітність

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Гайтана з дочкою
Гайтана з дочкою / Instagram / @gaitanamusic

Українська співачка Гайтана розповіла, як вона дізналася про свою вагітність. За словами артистки, все почалося зі шлюбного контракту, який вона вирішила укласти з саунд-продюсером Алексом Смартом перед весіллям.

Про це Гайтана розповіла у програмі "ЖВЛ". Так, перед весіллям коханий жінки запропонував їй підписати шлюбний контракт, щоб довести те, що він не прагне обманути на той час відому та багату співачку.

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"Він сказав, що я побачив твій досвід попередній. Я хочу, щоб твоя мама, твоя бабуся спали спокійно. Давай підпишемо документ, в якому все, що ми зароблятимемо з тобою, все належатиме тільки тобі", – цитує слова чоловіка Гайтана.

Пропозиція контракту повела закоханик до РАЦСу. Там їм сказали, що їх не можуть швидко розписати, якщо жінка не вагітна. Після цього співачка вирішила підробити довідку у лікаря про те, що вона при надії. Гінеколог відмовив Гайтані, сказавши, що так не треба робити.

Якось я до неї (гінеколога, – LifeStyle 24) зайшла, щоб попросити довідку, а вона відповіла мені: "Так ти вагітна, ми не будемо нікого обманювати, тому що ти справді вагітна",
– розповіла зірка про те, як дізналася, що стане мамою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 

Що відомо про шлюб Гайтани?Гайтана – одна з небагатьох зірок, яка не прагне виставляти своє приватне життя на показ. Тільки у 2017 році артистка познайомила прихильників зі своїм чоловіком – Алексом Смартом. Весілля пари було таємним, та, за словами Гайтани, відбулось у 2016-му. Наразі знамените подружжя мешкає в Києві та виховує спільну доньку Сапфір-Ніколь.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Гайтана Зіркові мами
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