Гайтана влаштувала новорічну фотосесію з донькою: казкові фото

Співачка Гайтана підкорює українців новими світлинами з 1-річною донькою Сапфір-Ніколь. Зірка опублікувала нові фото з новорічної зйомки.

Як і будь-яка матуся, артистка Гайтана в захваті від своєї донечки. Цього зірка не приховує, відтак у соціальних мережах хизується чарівними кадрами з маленькою Сапфір-Ніколь.

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Перед камерою співачка позувала у розкішній білій сукні з мереживом та шифоновими рукавами. Вбрання Гайтани дуже нагадувало весільне, відтак викликало чималий захват у прихильників. Маленька Сапфір-Ніколь теж була вбрана у білосніжну сукню. Волосся дівчинки зіркова мама сплела у хвостик, який прикрасила білим бантом.

Я вдячна всьому, що відбувалося зі мною в житті... Адже все це готувало мене до зустрічі з тобою,

– зворушливо написала Гайтана.

Відомо, що чуттєву фотосесію провела Яна Теплова. Гайтана з донечкою позували на фоні стильних ялинок та новорічних декорацій. Вбрання артистки та Сапфір-Ніколь виставлять на благодійному аукціоні, а кошти від продажу передадуть для оснащення палати в дитячому відділенні Національного інституту раку.