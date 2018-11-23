Гайтана влаштувала новорічну фотосесію з донькою: казкові фото

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Гайтана з донькою Сапфір-Ніколь
Гайтана з донькою Сапфір-Ніколь / Instagram / @gaitanamusic

Співачка Гайтана підкорює українців новими світлинами з 1-річною донькою Сапфір-Ніколь. Зірка опублікувала нові фото з новорічної зйомки.

Як і будь-яка матуся, артистка Гайтана в захваті від своєї донечки. Цього зірка не приховує, відтак у соціальних мережах хизується чарівними кадрами з маленькою Сапфір-Ніколь.

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Перед камерою співачка позувала у розкішній білій сукні з мереживом та шифоновими рукавами. Вбрання Гайтани дуже нагадувало весільне, відтак викликало чималий захват у прихильників. Маленька Сапфір-Ніколь теж була вбрана у білосніжну сукню. Волосся дівчинки зіркова мама сплела у хвостик, який прикрасила білим бантом. 

Я вдячна всьому, що відбувалося зі мною в житті... Адже все це готувало мене до зустрічі з тобою,
– зворушливо написала Гайтана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

 

Відомо, що чуттєву фотосесію провела Яна Теплова. Гайтана з донечкою позували на фоні стильних ялинок та новорічних декорацій. Вбрання артистки та Сапфір-Ніколь виставлять на благодійному аукціоні, а кошти від продажу передадуть для оснащення палати в дитячому відділенні Національного інституту раку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

 

Теги: Новини України LifeStyle Гайтана Музика Діти і неповнолітні благочинність
Джерело: 24 Канал
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