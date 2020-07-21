53-річна американська акторка після трьох шлюбів та численних романів самотня вже три роки. Всього кілька місяців тому Геллі Беррі переконувала, що не прагне починати нові стосунки. Проте, схоже, зірка все ж не встояла перед почуттями, адже показала романтичне фото з ймовірним бойфрендом.

Днями на особистій сторінці в інстаграмі Геллі Беррі опублікувала нове фото. Акторка показала, що недільний ранок провела не сама. На світлині вона ніжилася у ліжку з чоловіком, який, як встигли припустити у мережі та пресі, став її бойфрендом. Зірка вирішила не демонструвати обличчя обранця, натомість сфотографувавши лише ніжки.

До теми Я самотня от уже 3 роки, – акторка Геллі Беррі зробила несподівану заяву

"Недільні забави", – лаконічно підписала Геллі Беррі інтригуючий кадр. Цікавість до її особистого життя лише підігріли голлівудські колеги акторки Ліна Вейт, Синтія Еріво, супермодель Наомі Кемпбелл та інші, які залишили смайлики сердець у коментарях.

Особисте життя Геллі Беррі

53-річна акторка була офіційно одружена тричі – з бійсболістом Девідом Джастісом, автором пісень Еріком Бенетом та актором Олів'є Мартінезом, у шлюбі з яким народився 6-річний син зірки Масе. З манекенником Габріелем Обрі Геллі Беррі перебувала в цивільному шлюбі й народила від нього первістка – 12-річну доньку Нахлу Аріелу.

Після розлучення 2016 року акторка закрутила роман з музикантом Алексом Да Кідом, який швидко закінчився. Останні три роки вона була самотня й запевняла, що не поспішає з новим романом. Зараз зірка присвячує час дітям та собі, насолоджуючись життям. Вона запевнила, що зав'яже стосунки лише з тим, хто їй точно підходить. Схоже, така людина з'явилась швидше, ніж очікувала Геллі Беррі.