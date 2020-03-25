Геллі Беррі поділилася кумедним відео, де її син піднімається сходами у чоботях на підборах

Оскароносна американська акторка Геллі Беррі показала прихильникам, як минають її будні на карантині. Зірка опублікувала відео, на якому її 6-річний син піднімається сходами у чоботях на підборах.

53-річна голлівудська зірка Геллі Беррі долучилася до числа матусь, які проводять карантин разом із дітьми та діляться спільними фото та відео в інстаграмі. Знаменитість рідко показує свого сина публіці. Проте навіть на тих фото, які є в мережі, її синочок Масео стоїть спиною до камери. Днями акторка розсмішила підписників роликом, на якому хлопчик одягнув взуття на підборах.

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Дні на карантині можуть бути веселими. І це доводить зіркова мама Геллі Беррі. На 12 день ізоляції син акторки вирішив одягнути мамині чоботі на підборах та походити у них квартирою.

Оригінальне взуття хлопчик поєднав із піжамою. Ролик неабияк розвеселив шанувальників Геллі і вони активно коментують його в мережі.

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтвердили 452 241 випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Зафіксували 20 495 летальних випадки. 113 121 людина повністю одужала. Станом на ранок 25 березня в Україні виявили 113 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Четверо осіб померли, одному пацієнту вдалося одужати. Уряд закликає громадян залишатися вдома, а при перших ознаках захворювання звертатися до лікаря.



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