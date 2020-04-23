Геллі Беррі розповіла, як ледь не загинула на зйомках фільму про Джеймса Бонда
Голлівудська акторка Геллі Беррі, яка зіграла роль спокусливої агентки у фільмі "Помри, але не зараз", розповіла про деталі зйомок. В одній зі сцен зірка ледь не загинула, а врятував її "агент 007", якого зіграв Пірс Броснан.
Про це Геллі Беррі відверто розповіла у популярному шоу Джиммі Феллона, яке у час пандемії виходить на його ютуб-каналі. Акторка зізналась, що під час зйомок фільму про Джеймса Бонда стався інцидент, який ледь не коштував їй життя.
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За сюжетом, молода агентка допомагала харизматичному колезі врятувати світ від чергового лиходія. Однак під час своєї місії вона закохалась у Джеймса Бонда та хотіла його звабити. Для цього Геллі Беррі використала фініки: акторка мала еротично їсти їх, не зводячи очей з Пірса Броснана. Однак жарт колеги настільки розсмішив її, що зірка ледь не подавилась. Врятував акторку Пірс Броснан.
"Я повинна була мати сексуальний вигляд, еротично поїдаючи фінік і намагаючись спокусити Пірса. Але замість цього я почала задихатися, і йому довелося використовувати на мені прийом Геймліха! Добре, що він знав, як це робити. Він врятував мені життя", – розповіла Геллі Беррі.
Геллі Беррі у фільмі про Джеймса Бонда / IMDb
Та попри неприємний інцидент у фільмі "Помри, але не зараз" не бракувало сексуальних сцен. Чого тільки вартий вихід Геллі Беррі в жовтому купальнику. Ця сцена точно закарбувалась у пам'яті прихильників "бондіани".
Геллі Беррі в купальнику / IMDb
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