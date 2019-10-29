Геловін-2019: найефектніші костюми зірок для моторошного свята

Геловін традиційно відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, але у сучасному світі це моторошне кельтське свято перетворилося на шалені костюмовані вечірки. Святкування триває протягом тижня напередодні офіційної дати, відтак вже чимало знаменитостей змогли похизуватися своїми образами.

Геловін гучно святкують в США, Канаді та Великій Британії. Особливо полюбляють костюмовані вечірки селебрітіз. У 2019 році можна спостерігати як і цікаві продумані образи, так і занадто провокативні. До прикладу, на геловінській вечірці Періс Хілтон багато жінок просто роздягнулися до білизни, уявивши себе ангелами, чортами та іншими персонажами. Але на думку користувачів у мережі, занадто відверті костюми краще залишити танцівницям стрип-клубів, а не для виходів на прогулянку.

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Так, тенденція на сексуальні костюми для Геловіну є шаленою. Але є представники шоу-бізнесу, які змогли вразити креативністю і оригінальним "аутфітом" для святкування. Редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку найефектніших образів для Геловіну-2019, які можна також повторити для вечірки у четвер, 31 жовтня.

Одрі Хепбьорн (Кейт Бекінсейл)

Клоун (Демі Ловато)

Героїня з "Вбити Білла" (Елізабер Герлі)

Аріана Гранде (Кортні Кардашян)

Анна Вінтур (Ліза Коші)

Джіджі Хадід і незнайомка, яка зірвала показ Chanel (Ніна Добрєв і її подруга Лейн Чік)

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Малефісента (Ванесса Морган)

Джесіка Реббіт (Ешлі Грем)

Образ Дженніфер Лопес з показу Versace (Ліза Рінна)

Образ Кайлі Дженнер на Met Gala (дочка Кайлі Дженнер Стормі)

Образ Біллі Айліш (Ніна Добрєв)