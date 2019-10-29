Геловін-2019: найефектніші костюми зірок для моторошного свята

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Кейт Бекінсейл в образі героїні Одрі Хепбьорн з фільму "Сніданок у Тіффані"
Кейт Бекінсейл в образі героїні Одрі Хепбьорн з фільму "Сніданок у Тіффані" / Instagram / @katebeckinsale

Геловін традиційно відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, але у сучасному світі це моторошне кельтське свято перетворилося на шалені костюмовані вечірки. Святкування триває протягом тижня напередодні офіційної дати, відтак вже чимало знаменитостей змогли похизуватися своїми образами.

Геловін гучно святкують в США, Канаді та Великій Британії. Особливо полюбляють костюмовані вечірки селебрітіз. У 2019 році можна спостерігати як і цікаві продумані образи, так і занадто провокативні. До прикладу, на геловінській вечірці Періс Хілтон багато жінок просто роздягнулися до білизни, уявивши себе ангелами, чортами та іншими персонажами. Але на думку користувачів у мережі, занадто відверті костюми краще залишити танцівницям стрип-клубів, а не для виходів на прогулянку.

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Так, тенденція на сексуальні костюми для Геловіну є шаленою. Але є представники шоу-бізнесу, які змогли вразити креативністю і оригінальним "аутфітом" для святкування. Редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку найефектніших образів для Геловіну-2019, які можна також повторити для вечірки у четвер, 31 жовтня.

Одрі Хепбьорн (Кейт Бекінсейл)

 

Клоун (Демі Ловато)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

Героїня з "Вбити Білла" (Елізабер Герлі)

 

Аріана Гранде (Кортні Кардашян)

 

Анна Вінтур (Ліза Коші)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liza Koshy (@lizakoshy)

 

Джіджі Хадід і незнайомка, яка зірвала показ Chanel (Ніна Добрєв і її подруга Лейн Чік)

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Допис, поширений L a n e C h e e k (@cheeklane)

 

Малефісента (Ванесса Морган)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanessa Morgan (@vanessamorgan)

 

Джесіка Реббіт (Ешлі Грем)

 

Образ Дженніфер Лопес з показу Versace (Ліза Рінна)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lisa Rinna (@lisarinna)

 

Образ Кайлі Дженнер на Met Gala (дочка Кайлі Дженнер Стормі)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Образ Біллі Айліш (Ніна Добрєв)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Dobrev (@nina)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Геловін Кортні Кардашян Аріана Гранде Дженніфер Лопес Джіджі Хадід Ешлі Грем
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