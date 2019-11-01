Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея

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Геловін-2019: костюми зірок
Геловін-2019: костюми зірок / Колаж: LifeStyle 24, фото з соцмереж

Одне з найграндіозніших свят осені відгриміло в ніч з 31 жовтня на 1 листопада по всьому світу. Зірки ще задовго до головної дати приміряли різні костюми, де не боялись ставати принцесами світу Disney, улюбленими кумирами та хоррор-героями.

Найбагатші зірки Голлівуду і не тільки вражали фанатів своїми костюмами ще за кілька днів до Геловіну. До прикладу, Кайлі Дженнер стала чарівною русалкою Аріель, а її донька Стормі приміряла мініверсію епатажного образу мами для Met Gala-2019. Актриса Елізабет Герлі на одній із вечірок показала себе у костюмі Уми Турман з фільму "Убити Білла", а от спокусниця-модель Ешлі Грем одягнула образ знаменитої Джесіки Реббіт.

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Розкішні вечірки, прикрашання будинків на "мільйони", смачна їжа та гарбузи – всім цим повнилась інстаграм-стрічка зірок цієї ночі. Що вони підготували у Геловінську ніч для своїх фанатів та рідних – дивіться у нашій фотопідбірці.

Образи зірок на Геловін-2019

Модель Гайді Клум

Беззаперечною королевою цьогорічного свята, як і у всі попередні, стала Гайді Клум. Для однієї з вечірок вона одягнула неймовірно моторошний костюм, який фанати трактують по-різному. Хтось каже, що це образ Франкенштейна, хтось, що це зомбі-жінка, а хтось, що Гайді стала прибульцем. Її коханий Том Каутлітц в той же час став астронавтом з понівеченим тілом і скафандром.

Геловін 2019
Гайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

Модель Вінні Гарлоу в образі Мерилін Монро

Геловін 2019 Геловін 2019

 

Мільярдерка Кайлі Дженнер в образі русалки Аріель

Геловін 2019

Світська левиця Хлої Кардашян в образі Стервелли Де Віль з фільму "101 далматинець"

Геловін 2019

Модель Белла Хадід в образі героя мультфільму "Флінтстоуни"

Геловін 2019

Співачка Майлі Сайрус і її новий коханий Коді Сімпсон

Геловін 2019 Геловін 2019

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян в образах ковбойки і Вампіри

Геловін 2019

Геловін 2019 Геловін 2019

 

Світська левиця Кім Кардашян в образі сексуальної "Білявки в законі"

Геловін 2019

Модель Кайя Гербер 

Геловін 2019

Сім'я блогерки К'яри Ферраньї в костюмах Пікачу

Геловін 2019

Актриса Люсі Бойнтон

Геловін 2019

Актриса Джессіка Честейн в образі Джокера

Геловін 2019

Син актриси Єви Лонгорії

Геловін 2019

Сім'я співачки Pink

Геловін 2019

Співачка Cardi B

Геловін 2019

Артистка Аріана Гранде

Геловін 2019

Модель Демі Роуз в образі ляльки Барбі

Геловін 2019

Донька Кім Кардашян (ліворуч) і донька Кортні Кардашян (в центрі)

геловін 2019

Футболіст Девід Бекхем з дітьми

геловін 2019

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Теги: LifeStyle Геловін Стиль і мода Мода Голлівуд Кайлі Дженнер Кім Кардашян Кортні Кардашян Хлої Кардашян Демі Роуз Вінні Гарлоу К'яра Ферраньї Кайя Гербер Cardi B Єва Лонгорія Аріана Гранде Белла Хадід Гайді Клум
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