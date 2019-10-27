Геловін-2019: зірка "Пліткарки" Ед Вествік зачарував фанаток знімком з гарбузом
Британський актор Ед Вествік, що зіграв одного з найпопулярніших головних героїв в серіалі "Пліткарка" – Чака Басса, показав свою підготовку до Геловіну-2019, який відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
Актор, за яким у соціальних мережах стежать понад 5,7 мільйона шанувальників, опублікував новий знімок на своїй сторінці в інстаграмі.
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Холостяк Ед Вествік розбурхав уяву своїх шанувальниць знімком, на якому він позує із геловінським гарбузом. Зірка прямо дивіться у камеру на тлі нічного неба.
Протягом декількох годин публікація Вествіка зібрала близько 500 тисяч вподобань, а також понад 5 тисяч коментарів. "Люблю тебе", "Який привабливий", "Гарячий", "Закохана у тебе", "Щасливого Геловіну", – пишуть фанатки під фото.
Ед Вествік / Instagram / @edwestwick
Ед Вествік готується до Геловіна / Instagram / @edwestwick
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