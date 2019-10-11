Гендерна нерівність існує у всьому світі, – Меган Маркл опублікувала заяву на День дівчат

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка довгий час виступала за права жінок та дівчат і навіть в одинадцятирічному віці проводила агітацію проти сексистської реклами, розмістила публікацію на честь Міжнародного дня дівчат. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році в знак визнання прав дівчат.

На сторінці герцогів Сассекських в інстаграмі з'явилося відео, яке Меган Маркл присвятила всім молодим дівчатам на честь Міжнародного дня дівчат. У підписі йдеться, що подія була створена ООН для визнання гендерної нерівності, що існує у всьому світі.

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Так, за даними ООН, у світі проживає понад мільярд дівчаток, які щодня зіштовхуються з дискримінацією і утисками.

Якщо є недостатній доступ до освіти, упередження до правил гігієни у менструальний цикл, примус до шлюбу дітей, юридична чи медична нерівність, чи насильство на ґендерній основі – існує нагальна потреба у підтримці молодих жінок,

– заявили представники королівської сім'ї.

У підписі до відео йдеться також, що у цей день, як і в інші, обов'язково треба заохочувати дівчат розуміти власну цінність і підтримувати їх у тому, щоб вони мали змогу стати тими жінками, якими хочуть бути.