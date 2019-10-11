Гендерна нерівність існує у всьому світі, – Меган Маркл опублікувала заяву на День дівчат

33 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка довгий час виступала за права жінок та дівчат і навіть в одинадцятирічному віці проводила агітацію проти сексистської реклами, розмістила публікацію на честь Міжнародного дня дівчат. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році в знак визнання прав дівчат.

На сторінці герцогів Сассекських в інстаграмі з'явилося відео, яке Меган Маркл присвятила всім молодим дівчатам на честь Міжнародного дня дівчат. У підписі йдеться, що подія була створена ООН для визнання гендерної нерівності, що існує у всьому світі.

Читайте також: Меган Маркл відвідала місце жорстокого вбивства 19-річної дівчини: подробиці таємного візиту

Так, за даними ООН, у світі проживає понад мільярд дівчаток, які щодня зіштовхуються з дискримінацією і утисками.

Якщо є недостатній доступ до освіти, упередження до правил гігієни у менструальний цикл, примус до шлюбу дітей, юридична чи медична нерівність, чи насильство на ґендерній основі – існує нагальна потреба у підтримці молодих жінок,
– заявили представники королівської сім'ї.

У підписі до відео йдеться також, що у цей день, як і в інші, обов'язково треба заохочувати дівчат розуміти власну цінність і підтримувати їх у тому, щоб вони мали змогу стати тими жінками, якими хочуть бути.

 

 

blog_ava
14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України
сьогодні
31783
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: ООН LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Новини культури Меган Маркл
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні 20:00 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 10307
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
сьогодні 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
327
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
сьогодні 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 664
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
сьогодні 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1699
Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
сьогодні 10:22 Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
Юлія Михайлова 1683
Новини
Більше новин
Залиште відгук