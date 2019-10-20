Геніальний український художник Іван Марчук презентував останню виставку в Києві: фото

Роботи Івана Марчука вже давно підкорили весь світ, а його майстерність відзначили найприскіпливіші любителі мистецтва. Однак геніальний художник вирішив припинити робити виставки своїх картин. Відтак у київському мистецькому просторі ARTAREA Іван Марчук презентував останню експозицію.

Особлива виставка отримала назву "Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука". Художник підібрав для прихильників його творчості картини і пластичні роботи, які йому вдалось створити з 1965 року. Виставка налічує понад 100 експонатів різних періодів творчості Івана Марчука, які він досі не демонстрував публіці.

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Іван Марчук, мандруючи у своєму внутрішньому світі, проживаючи нові враження та бачення, розмежовує цикли, які позначають початок нового творчого пошуку, але не мають остаточного завершення. Кожен такий цикл творчості, зав’язаний на внутрішній емоційний стан, живописець називає "перший Марчук, другий, третій…",

– розповіли представники ARTAREA.

Окрім цього, для останнього показу робіт художника було створено 20-хвилинну digital-інсталяцію, яка відтворювала роботи майстра. Для панорамного проєкту автори використали музику Мирослава Скорика та спів Пікардійської терції. Інсталяцію створили на прохання Івана Марчука, який був вражений від подібного показу робіт Далі та Пікассо.

"Секрети геніальності" охоплюють дві експозиційні зали та digital-галерею, в яких можна побачити творчість художника на різних етапах його життя. Діятиме виставка до 15 грудня. Іван Марчук планує зробити кілька авторських екскурсій, поділившись із прихильниками ексклюзивними деталями створення робіт. Окрім цього, знаменитий український митець дасть майстер-класи, відкривши кілька секретів живопису.



Виставка Івана Марчука в Києві / Facebook / @artarea.official

Хто такий Іван Марчук?Це один із найвідоміших вітчизняних художників, який у 83 роки може похизуватись не тільки чималою кількістю картин, але й відзнаками. Іван Марчук є Народним художником України, лауреатом Національної премії України імені Шевченка, почесним громадянином Києва і Тернополя, членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. Окрім цього, він увійшов до списку геніїв сучасності за версією британської газети The Daily Telegraph.



Іван Марчук створив особливу техніку, яку назвав "пльонтанізмом". Художник наносить на полотно фарбу тонкими лініями, які під певними кутами переплітаються та створюють ефект об'ємності. Відтак роботи Івана Марчука неможливо підробити. Загалом доробок митця – близько 5000 творів, понад 150 монографічних та 50 колективних виставок.