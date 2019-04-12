Геометрія Бейрута: фотограф майстерно передає дух Лівану через знімки архітектури

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Ліванський юрист Серг Наджар у вільний від адвокатської роботи час фотографує Бейрут.

Найбільше уваги він зосереджує на фасадах споруд, геометрії будинків та ландшафту міста.

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Він натхненно грається зі світлом та тінню, фарбами та однотонністю, лініями, контурами та фактурами.

Беррут Ліван архітектура будинки фото
Архітектура Бейрута в об'єктиві ліванського фотографа/instagram.com/serjios

А почалось його захоплення архітектурою Бейрута ще у далекому 2011-му. Тоді він досліджував незвичний житловий будинок Koujak-Jaber. 7-поверхова висотка особлива тим, що у ній немає жодного квадратного чи прямокутного вікна – всі круглі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений serjios ️ (@serjios)

Наджар публікує впіймане у своєму Instagram, тут у нього понад 136 тисяч підписників. Фотограф не підписує своїх світлин – вони говорять самі за себе.

Ліван Бейрут будинки архітектура
Життя Бейрута у світлинах ліванського фотографа

Подивіться, як виглядають самотні будинки Португалії у колажах лісабонського фотографа.

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Теги: LifeStyle Ліван Подорожі Фотоновини Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура
Джерело: 24 канал
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