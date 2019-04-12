Геометрія Бейрута: фотограф майстерно передає дух Лівану через знімки архітектури

Ліванський юрист Серг Наджар у вільний від адвокатської роботи час фотографує Бейрут.

Найбільше уваги він зосереджує на фасадах споруд, геометрії будинків та ландшафту міста.

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Він натхненно грається зі світлом та тінню, фарбами та однотонністю, лініями, контурами та фактурами.



Архітектура Бейрута в об'єктиві ліванського фотографа/instagram.com/serjios

А почалось його захоплення архітектурою Бейрута ще у далекому 2011-му. Тоді він досліджував незвичний житловий будинок Koujak-Jaber. 7-поверхова висотка особлива тим, що у ній немає жодного квадратного чи прямокутного вікна – всі круглі.

Наджар публікує впіймане у своєму Instagram, тут у нього понад 136 тисяч підписників. Фотограф не підписує своїх світлин – вони говорять самі за себе.



Життя Бейрута у світлинах ліванського фотографа

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