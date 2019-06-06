Геометрія, гумор і людина: 14 креативних ідей для фото

Місце роботи іспанського мистецького дуету Даніеля Руеда і Анни Девіс – вулиця. Саме там народжуються креативні фотографії, де гумор, геометрія, архітектура та людина об'єднуються в єдину композицію.

Даніель та Анна – архітектори за освітою, проте нині здобуті знання застосовують у професійній фотографії. Їхня бурхлива фантазія використовує форми, кольори, оздоблення будівель для комбінування чи то радше вплетення в їхній контекст людини.

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Надихаючись урбанізмом та мінімалізмом, особливий стиль дуету характеризується геометричною точністю та тонкою естетикою.

Завдяки своєму незвичайному баченню композиції фотографи вже встигли попрацювати з такими гігантами, як Netflix, Coca-Cola, Disney, The New York Times Style, Marie Claire, Glamour.