Герой "Холостяка-10" звабив оголеним торсом у розстебнутій сорочці: пікантнне фото

Головний холостяк країни Максим Михайлюк радо хизується своєю фізичною формою в ефірах проєкту та під час фотозйомок. Для одного з кадрів він розстебнув чорну сорочку та продемонстрував кубики пресу.

Глядачі романтичного реаліті-шоу ще з першої вечірки побачили, що герой "Холостяка-10" захоплюється спортом та дбає про своє тіло. Макс Михайлюк вирішив вкотре підкорити серця жіночої аудиторії та опублікував на особистій сторінці в інстаграмі світлини з гарячої зйомки.

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На пікантних кадрах пілот змінив вишуканий костюм та білу сорочку на більш зухвалий образ. Так, чоловік мрії для учасниць проєкту постав у вбранні total black. На ньому темні джинси, масивне взуття та сорочка, яку він залишив розстебненою. Така відвертість перед камерою вразила серця шанувальниць, які вкотре мали змогу насолодитися спортивним тілом Максима.

Герой "Холостяка" не забув й про аксесуари. На його руці дорогий годинник, з яким він з'являвся під час шоу, ланцюжок та браслет. Слід наголосити, що він виглядає однаково бездоганно як в офіційному стилі, так і в брутальному образі.