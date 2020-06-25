Успішний ведучий та новоспечений чоловік не з чуток знає, як завоювати серце красуні. Нікіта Добринін вирішив спростувати найпопулярніші стереотипи про жінок й зазначив, що їх вигадали ті, кому важко розкривати свою другу половинку.

Ідеальні стосунки Нікіти Добриніна зародилися на проєкті "Холостяк", після завершення якого йому вдалося побудувати міцний союз з переможницею Дашою Квітковою. Він чудово усвідомлює, що майбутню обраницю не варто піддавати стереотипам про жінок, які панують у сучасному світі. Тому ведучий наважився спростувати їх, адже переконаний, що тільки ледарі, які не готові працювати над стосунками, вірять у них. Відвертою думкою він поділився в інстаграм-профілі.

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Жінки емоційніші, ніж чоловіки

Нікіта Добринін зізнається, що чоловіки не відчувають себе комфортно, показуючи свої справжні емоції публічно. Вони намагаються контролювати як почуття, так і емоції пропри те, що вирують вони у них значно потужніше, ніж у жінок.

Жінки менш хтиві, ніж чоловіки

Підгрунтям для спростування Нікітою Добриніним цього стереотипу стали американські соцопитування, згідно з якими жінки мають більше інтимних зв'язків, ніж чоловіки. Крім того, вони охоче наважуються на експерименти в ліжку.

Жінки сильніше прив'язуються

Ведучий переконаний, що чоловіки легше закохуються й симпатія у них виникає у більш ранньому віці. Якщо чоловіки зав'язують романи, то керуються вони переважно емоціями, натомість жінки наважуються на стосунки свідомо.

Всі жінки хочуть дітей

Добринін запевняє, що відповідно до американських соцопитувань значно більший відсоток чоловіків хоче виховувати дітей. На думку зірки, нині жінки більше зацікавлені в незалежних стосунках та самореалізації. До того ж їх можуть лякати пологи та невпевненість у своєму партнері.

Варто зазначити, що новостворена сім'я Нікіти Добриніна та Даші Квіткової планує поповнення вже незабаром. Блогерка хоче народити первістка вже найближчого року. Якщо першою дитиною буде хлопчик, то подружжя назве сина Лев, як мріє чоловік.