Герой "Холостяка 9" Нікіта Добринін скасував своє весілля через продовження карантину

Український телеведучий Нікіта Добринін та його обраниця з шоу "Холостяк" 9 сезон Дарія Квіткова скасували довгоочікуване весілля, яке повинне було відбутись 23 травня 2020 року. Щоб не наражати себе та близьких родичів на небезпеку, вони попередньо його перенесли на 2 вересня.

Про скасування весілля повідомила блогерка та наречена героя "Холостяка" з 9 сезону Дарія Квіткова у своєму інстаграмі. В "сторіс" дівчина поділилась, що після остаточного затвердження продовження карантину в Україні до 11 травня, вони прийняли рішення скасувати подію. Хоча у її засмучених словах і промайнуло слово "ймовірно", втім, пара розуміє, що менше ніж за два тижні ситуація з коронавірусом в країні кардинально не зміниться.

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Наречені зізнались, що засмучені таким розвитком подій, хоча припускали, що таке може трапитись ще від початку запровадження карантину в країні. Окрім цього Дарія переживає, що після виходу з карантину вона не "влізе" у дві весільні сукні з набраними кілограмами.

Ми засмутилися. Робота є, але ми сидимо вдома. Хочеться руху, побачити своїх друзів і пообійматись. Під кінець карантину в жодну сукню не влізу,

– зазначила наречена Добриніна.

Нікіта Добринін з "Холостяка 9" і Дарія Квіткова скасували весілля: відео

Відомо, що пропозицію одруження Нікіта Добринін зробив Дарії на острові Балі всередині січня. Пара вирішила, що зробить весілля у вересні, але потім перенесла дату на кілька місяців раніше, тому остаточним днем "Х" мало стати 23 травня. Також спочатку планувалось, що весілля відбудеться в Італії, оскільки ця країна дуже подобається парі, але через своїх літніх бабусів і дідусів закохані вирішили перенести подію у Київ. Свій медовий місяць Нікіта і Даша планують провести у США, оскільки цьогоріч вони отримали довгострокову візу.