Героя "Холостяка" Макса Михайлюка помітили з ймовірною обраницею – фото

Головний холостяк країни пілот Максим Михайлюк зізнався, що його серце зайняте. Після проєкту "Холостяк" його стосунки з Дашею не склались, проте він вже знайшов ту дівчину, почуття до якої взаємні. Його ймовірною обраницею стала українська модель Дарія Хлистун.

10 сезон романтичного шоу "Холостяк" так і не завершився казкою для Максима Михайлюка та Даші Ульянової. Пара розірвала стосунки й продовжує будувати особисте життя окремо. Першою зявила про нову закоханість переможниця проєкту, проте й пілот не забарився з почуттями й оголосив, що його серце наразі зайняте.

Ймовірною дівчиною Макса Михайлюка стала успішна українська модель Дарія Хлистун, яка опублікувала фото в інстаграм-сторіс в обіймах героя "Холостяка".

До теми "Холостяк" Максим Михайлюк зізнався, що його серце зайняте: відео

Дівчина показала літнє фото поряд з Максимом, який позував з оголеним торсом на пляжі клубу Ibiza Beach Club в Одесі. Обличчя пара приховала за сонцезахисними окулярами. Судячи з усього, закохані вирішили влаштувати спільний відпочинок у рідному місті пілота. Попри те, що Михайлюк не став афішувати ім'я своєї обраниці, залишитися непоміченими їм не вдалося.



Герой "Холостяка" з ймовірною обраницею Дарією Хлистун / Фото Instagram Stories / @dasha_khlystun_

Варто зазначити, що "Холостяк" вже відпочивав разом з Дарією на курорті під Києвом. Тоді компанію парі склав ведучий шоу Григорій Решетник з дружиною Христиною та друзями. Він опублікував веселе фото у воді з Максимом і Дарією, на якому пара позувала подалі одне від одного.