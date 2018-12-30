Герої дитинства: Тейлор Свіфт, Блейк Лайвлі і Джіджі Хадід разом зустріли Новий рік

Співачка Тейлор Свіфт вирішила організувати костюмовану вечірку, щоб зустріти Новий рік з друзями і зануритися у дитинство.

Про святкування Тейлор розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зокрема співачка опублікувала фотографії з костюмованої вечірки, дрес-кодом стали улюблені герої дитинства.

Мері Поппінс, Одрі, Аріель, Міс Фризл, Попелюшка, Гвен, Містер Жаба, Авріл, Ненсі Дрю, Шикарна Спеція (Вікторія Бекхем), Ріццо, Фріда Кало, Стів Ірвін, Дороті... У цьому новому році ми вирішили вбратися героями нашого дитинства. Надсилаємо вам свою любов і найкращі побажання в 2019 році,

– зазначила у підписі Свіфт.

Так, Джіджі Хадід приміряла образ Мері Поппінс, Блейк Лайвлі з'явилася в костюмі Дороті з "Чарівника з країни Оз", Тейлор обрала Русалочку, Айріс Апатоу – Попелюшка, а стиліст Ешлі Авіньйоні – Гвен Стефані.

Усі фото дивіться тут: