Герої "Холостяка" Нікіта Добринін і Даша Квіткова знялися у чуттєвій фотосесії

Головний герой романтичного проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін знявся у ніжній фотозйомці разом зі своєю коханою Дашою Квітковою.

Нові знімки Квіткова розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. У підписі дівчина зізналася у почуттях до Нікіти та написала, чому вона кохає його.

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Твоє найдобріше серце, твоє кучеряве волосся, твої очі. твоє сильне плече поруч, твій сміх і голос, твоя ніжність і мудрість. Двоє проти всіх,

– наголосила дівчина.

Світлини протягом доби після публікації зібрали понад 43 тисячі вподобань і безліч позитивних коментарів. "Інколи я питаюся, а що таке кохання? Тоді треба дивитися ваші фото", "Найкрасивіша пара", "Ви такі закохані", "Ти надихаєш, а фото супер", "Ви двоє – частина одного цілого", – пишуть користувачі у мережі.

На кольорових і чорно-білих знімках Даша і Нікіта ніжно обіймаються і цілуються, а також знімають одне одного на старий фотоапарат.



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova