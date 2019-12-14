Герої "Холостяка" Нікіта Добринін і Даша Квіткова знялися у чуттєвій фотосесії

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Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Головний герой романтичного проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін знявся у ніжній фотозйомці разом зі своєю коханою Дашою Квітковою.

Нові знімки Квіткова розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. У підписі дівчина зізналася у почуттях до Нікіти та написала, чому вона кохає його.

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Твоє найдобріше серце, твоє кучеряве волосся, твої очі. твоє сильне плече поруч, твій сміх і голос, твоя ніжність і мудрість. Двоє проти всіх,
– наголосила дівчина. 

Світлини протягом доби після публікації зібрали понад 43 тисячі вподобань і безліч позитивних коментарів. "Інколи я питаюся, а що таке кохання? Тоді треба дивитися ваші фото", "Найкрасивіша пара", "Ви такі закохані", "Ти надихаєш, а фото супер", "Ви двоє – частина одного цілого", – пишуть користувачі у мережі.

На кольорових і чорно-білих знімках Даша і Нікіта ніжно обіймаються і цілуються, а також знімають одне одного на старий фотоапарат.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Даша Квіткова і Нікіта Добринін
Даша Квіткова і Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн Зіркові романи
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