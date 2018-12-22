Герої надвідомого радянського мультфільму заговорили гагаузькою мовою

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Новорічну серію радянського хіта "Ну, постривай" переклали гагаузькою мовою
Новорічну серію радянського хіта "Ну, постривай" переклали гагаузькою мовою / Соцмережі

Фрагмент популярного радянського мультфільму "Ну, постривай", а саме новорічну пісеньку з нього озвучили гагаузькою мовою. Всю роботу виконав колектив радіостанції GRT з Гагаузької автономії, що у Молдові.

Відповідне відео у мережі опублікував ресурс Gagauzinfo.MD.

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За інформацією видання, Вовка озвучив співак і композитор з села Конгаз Андрій Палик, а Зайця – маленька жителька міста Комрат Валерія Карабулут.

Переклад оригінального тексту на гагаузьку мову зробила відповідальний редактор радіо GRT Марія Парфьонова, а монтаж озвученого тексту гагаузькою мовою виконав музичний редактор радіостанції Дмитро Константинов.

Ресурс також повідомляє, що під час новорічних свят у ефір телеканалу GRT вийде ця серія повністю.

Додамо, що раніше радіостанція GRT переклала та озвучила гагаузькою мовою радянський мультфільм "Зима в Простоквашино".

Пісенька про снігуроньку з новорічної серії "Ну, постривай" гагаузькою мовою: дивіться відео 

Нагадаємо, на початку 2017 року гумористи з Закарпаття переклали місцевим наріччям крилаті фрази з культових радянських кінострічок.

Хто такі гагаузи та що відомо про гагаузьку мову? Це тюркомовний народ, що проживає переважно на півдні Молдови та у Одеській області України. Загалом їх налічується близько 250 тисяч осіб, з яких 32 тисячі – громадяни України. Крім власне гагаузів, які сповідують православ'я, гагаузькою мовою говорять і їхні родичі-гаджали (гагаузи-мусульмани), що живуть у Болгарії, Греції та Туреччини. Чисельність гаджалів – біля 300 тисяч осіб.

Теги: LifeStyle Новини України СРСР мовне питання Молдова Кіно
Джерело: Lifestyle
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