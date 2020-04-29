Герої шоу "Холостяк": життя після проєкту

Наразі триває ювілейний десятий сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк". Учасниці борються за серце пілота Максима Михайлюка. Вже через декілька тижнів він зробить свій вибір та вся країна дізнається ім'я переможниці. Проте не завжди стосунки, які зароджуються на проєкті, мають продовження. 24 канал пропонує вам згадати "Холостяків" минулих років та побачити, яким є їхнє життя зараз.

Шоу "Холостяк" з'явилося на українських телеекранах в 2011 році. Саме тоді розпочалася історія найромантичнішого проєкту, який став одним із найпопулярніших серед глядачів. Як склалося життя головних героїв після закінчення шоу та чи знайшли вони другу половинку – читайте в матеріалі 24 каналу.

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1 сезон

Першим героєм "Холостяка" став українсько-американський танцівник Максим Чмерковський. У фіналі він обрав дівчину Олександру Шульгіну, проте їхня історія кохання не мала продовження. З 2012 року він перебуває у стосунках з Петою Маргатройд. В 2017 році у пари народився син Шай Олександр.

2 сезон

У другому сезоні українські дівчата боролися за серце нащадка царської династії Романових Френсіса Метью. Тоді його обраницею стала Олена Ряснова, проте невдовзі стосунки завершилися. Френсіс ділиться подіями зі свого життя на особистій сторінці в інстаграмі. Вкінці березня він заявив, що хворіє на коронавірус. Також на його акаунті можна побачити ролики спортивних тренувань. Про особисте життя Френсіса інформації немає.

3 сезон

В третьому сезоні вся країна спостерігала за розвитком романтичних стосунків пластичного хірурга Андрія Іскорнєва. У фіналі він обрав Анну Козирь, проте їхній союз швидко розпався. Він активно працює та ділиться результами своєї роботи на особистій сторінці в інстаграмі. Судячи з фотографій, чоловік досі не знайшов жінки, з якою готовий пов'язати своє життя.

4 сезон

"Холостяком" четвертого сезону був бізнесмен Костянтин Євтушенко. Дівчиною, якій вдалося заполонити його серце стала Анна Селюкова. Та й ця романтична історія не мала щасливого продовження. В 2014 році він одружився з олімпійською чемпіонкою, багатоборкою Наталією Добринською. Подружжя виховує трьох дітей.

5 сезон

У п'ятому сезоні футболіст Сергій Мельник обрав Марину Кіщук. Їхні стосунки тривали пів року, після чого пара розлучилася. Наразі Сергій не одружений, проте інші подробиці особистого життя не розсекречує.

6 сезон

Шостий "Холостяк" Іраклі Макацарія обрав Альону Лесик, проте історія кохання між ними швидко закінчилася. Іраклі є медійною особою та досить активно веде власний блог в інстаграмі. Він ділиться спортивними тренуваннями, кулінарними рецептами та різноманітними подіями з життя. А от подробиці романтичних стосунків не розсекречує, тому невідомо, чи його серце вільне.

7 сезон

Стосунки спортсмена Дмитра Черкасова та Лідії Немченко також не мали продовження. Він одружений з дівчиною Олександрою. Подружжя виховує двох синів. Відомо, що вона була його таємною прихильницею на шоу "Холостяк" та одного разу вирішила написати в особисті повідомлення.

8 сезон

Героєм восьмого сезону реаліті-шоу став співак Рожден. Він обрав Іванну Гончарук, проте їм так і не вдалося побудувати міцні стосунки. Пізніше він зустрічався із іншою учасницею "Холостяка" Галиною, яка була суперницею Іванни у фіналі. Проте взаємини із цією дівчиною також не мали продовження. Наразі Рожден неодружений і більшість часу приділяє творчості.

9 сезон

"Холостяк" дев'ятого сезону, телеведучий Нікіта Добринін та його обраниця на проєкті Даша Квіткова поки що єдина пара, чия історія кохання триває до сьогодні. Закохані готуються до весілля, яке мало відбутися 23 травня, проте через пандемію коронавірусу свято довелося перенести. Та Даша зізналася, що 20 травня вони все-таки узаконять стосунки в РАЦСі.