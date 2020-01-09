Героїчний вчинок: Леонардо Ді Капріо врятував життя хлопцю, який випав із круїзного судна

Голлівудський актор врятував п'яного пасажира, який перебрав з алкоголем та випав за борт судна. Хлопець провів у воді близько 11 годин до того, як опинився на яхті Леонардо Ді Капріо. Там його одягнули, нагодували та передали рятівникам.

Леонардо Ді Капріо випало зіграти роль рятівника не лише на екрані, а й в реальному житті. Представники близького оточення зірки розповіли виданню The Sun про інцидент, що стався під час відпочинку 45-річного актора зі своєю коханою 22-річною моделлю Камілою Морроне.

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Пара вирушила у морську прогулянку на приватній яхті Карибським басейном, проте їхній відпочинок тривав недовго. Екіпаж судна голлівудської зірки отримав екстрене повідомлення від капітана круїзної яхти Club Med, який сповістив про втрату пасажира.

Як з'ясувалося, 24-річний працівник судна перебрав з алкоголем й опинився за бортом поблизу острова Сен-Мартен. Капітан закликав відправитися на пошуки пасажира, на що відгукнувся лише екіпаж Леонардо Ді Капріо.



Леонардо Ді Капріо і Камілла Морроне в Італії / Just Jared

Яхті актора вдалося відшукати чоловіка у сутінках після закінчення шторму. Хлопець провів у воді 11 годин й не вірив, що залишиться в живих, проте подавав сигнали про допомогу, як тільки побачив судно.

Француза на ім'я Віктор обігріли, нагодували та дали сухий одяг, після чого передали до служби порятунку.