Герцог Кембриджський отримав новий титул від королеви Єлизавети ІІ

У зв'язку з відмовою герцогів Сассекських від королівських повноважень, повноваження та обов'язки інших представників британських монархів лише зросли. Так, Її Величність присудила почесний титул лорда принцу Вільяму та призначила його Верховним комісаром Генеральної Асамблеї церкви Шотландії.

Відтоді, як принц Гаррі та Меган Маркл вирішили розпочати фінансово незалежне життя на дві країни, минуло лише кілька тижнів, проте королева Єлизавета ІІ ретельно дбає, аби інші представники родини належно виконували свої повноваження. Саме тому вона призначила принца Вільяма Лордом Верховним комісаром Генеральної Асамблеї шотландської церкви.

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Про новий титул герцога Кембриджського стало відомо вчора, 25 січня, коли на офіційній сторінці Букінгемського палацу в твіттері з'явилося відповідне повідомлення.

The Queen has appointed Prince William as Lord High Commissioner to the General Assembly of the @churchscotland this year.



Find out more here ️ https://t.co/YaPU7FjUYU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 25, 2020

Принц Вільям бере на себе відповідальність представляти королеву на Генеральній Асамблеї шотландської церкви з 16 по 22 травня 2020 року. Він виступить на засіданні з офіційною промовою та доповість про хід роботи. Цей титул особливо почесний та присвоюється за досягнення перед суспільством лише на один рік. Варто відзначити, що попередниками Вільяма були принцеса Анна та принц Чарльз.

Нині королева Єлизавета ІІ є верховним правителем Англіканської церкви, а згодом цей титул успадкує герцог Кембриджський. Натомість Шотландська Церква завжди залишалася незалежною.

Церква Шотландії є пресвітеріанською церквою і визнає лише Ісуса Христа "царем і главою церкви". Саме тому королева не має титулу "Верховний губернатор" церкви Шотландії,

– повідомляють в офіційному зверненні Букінгемського палацу.



Королева Єлизавета ІІ у Вестмінстерському абатстві / Instagram / @theroyalfamily