Герцоги Кембриджські долучилися до акції в підтримку лікарів: чуттєве відео з трьома нащадками

Кейт Міддлтон та принц Вільям продовжують публічно підтримувати лікарів та долучають до благодійних акцій власних дітей. Разом з Джорджем, Шарлоттою та дворічним Луї герцоги Кембриджські вийшли з власного будинку в Норфолку та дружно поаплодували медикам.

Світ публічно висловлює вдячність лікарям, які опинилися на передовій боротьби з коронавірусом. Королівська родина не стала винятком. Так, Кейт Міддлтон та принц Вільям разом з нащадками долучилися до акції Clap for Carers та разом з британцями подякували медикам гучними оплесками.

Читайте також Діти герцогів Кембриджських поаплодували лікарям у зворушливому відео

Ініціатива передбачає те, що люди виходитимуть з власних домівок на вулицю та впродовж однієї хвилини гучно плескатимуть, віддаючи шану лікарям. Британці для акції озброїлися гітарами та навіть пательнями з черпаками заради більшого ефекту. Крім того, до Clap for Carers долучилися й медики, які подякували за віддану працю своїм колегам.

Герцоги Кембриджські вийшли з власного маєтку в Норфолку з трьома дітьми – 6-річним принцом Джорджем, 4-річною принцесою Шарлоттою та дворічним Луї. Родина була одягнена у ніжні образи пастельних кольорів, які гармонійно поєднувалися між собою, навіть у своєму стилі проявивши згуртованість. Як Кейт Міддлтон та принц Вільям, так і нащадки не шкодували оплесків для лікарів.

VIDEO: The Cambridge Family join in with the #ClapForCarers pic.twitter.com/a3eRyvClmx — Royal Central (@RoyalCentral) April 23, 2020

Акцію Clap for Carers підтримав також принц Чарльз, який нещодавно поборов коронавірус, разом з дружиною Каміллою. Пара, яка проводить карантин у власній резиденції в Кларенс-хаус, також вийшла на вулицю та поаплодувала медикам.