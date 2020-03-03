24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Герцоги Кембриджські прибули з офіційним візитом до Ірландії: фото

- Читать новость на русском
Герцоги Кембриджські в Ірландії / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям сьогодні, 3 березня, приземлилися в Дубліні. До Ірландії вони прибули з офіційним триденним туром.

Подружжя Кейт і Вільяма зовсім нещодавно прибуло в Дублін і одразу ж здійснило свій перший офіційний візит в рамках туру. Про це йдеться у видання The Daily Mail.

Читайте також: Кейт Міддлтон у смарагдовому пальті та з обручем прилетіла в Дублін: фото

Кейт Міддлтон вийшла з літака в яскравому смарагдовому образі. Саме цей колір є традиційним для Ірландії. В салатовій шифоновій сукні з квітковим принтом Кейт разом із Вільямом відправилася в резиденцію президента Ірландії Майкла Хиггинса. Вони вже встигли поспілкуватися з ним та обговорити всі нагальні питання.

Герцоги Кембриджські в Ірландії
Герцоги Кембриджські в резиденції президента Ірландії / Фото: Getty Images

Герцоги Кембриджські в Ірландії
Королівське подружжя Кейт та Вільяма в президента Ірландії / Фото: Getty Images

Наступною зипинкою герцогів Кембриджських в Дубліні став Сад Пам'яті. Там вони разом із Хиггинсоном та його дружиною прогулялися алеями, де ростуть екзотичні рослини.

Герцоги Кембриджські в Ірландії
Кейт та Вільям гуляють з президентом Ірландії та його дружиною / Фото: Getty Images

Відомо, що під час туру Кейт та Вільям мають відвідати декілька організацій, які підтримують проекти щодо розширення можливостей для молодого покоління.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Ірландія Кейт Міддлтон Принц Вільям Королівська сім'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:31 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
сьогодні 10:26 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
2 березня 18:00 10 найкращих серіалів всіх часів
Марта Вересюк
2 березня 17:28 "Людина-невидимка": свіжий погляд на історію, яку кілька разів екранізували
Юлія Ліпенцева
2 березня 16:19 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук