Герцоги Кембриджські прибули з офіційним візитом до Ірландії: фото

Кейт Міддлтон та принц Вільям сьогодні, 3 березня, приземлилися в Дубліні. До Ірландії вони прибули з офіційним триденним туром.

Подружжя Кейт і Вільяма зовсім нещодавно прибуло в Дублін і одразу ж здійснило свій перший офіційний візит в рамках туру. Про це йдеться у видання The Daily Mail.

Читайте також: Кейт Міддлтон у смарагдовому пальті та з обручем прилетіла в Дублін: фото

Кейт Міддлтон вийшла з літака в яскравому смарагдовому образі. Саме цей колір є традиційним для Ірландії. В салатовій шифоновій сукні з квітковим принтом Кейт разом із Вільямом відправилася в резиденцію президента Ірландії Майкла Хиггинса. Вони вже встигли поспілкуватися з ним та обговорити всі нагальні питання.



Герцоги Кембриджські в резиденції президента Ірландії / Фото: Getty Images



Королівське подружжя Кейт та Вільяма в президента Ірландії / Фото: Getty Images

Наступною зипинкою герцогів Кембриджських в Дубліні став Сад Пам'яті. Там вони разом із Хиггинсоном та його дружиною прогулялися алеями, де ростуть екзотичні рослини.



Кейт та Вільям гуляють з президентом Ірландії та його дружиною / Фото: Getty Images

Відомо, що під час туру Кейт та Вільям мають відвідати декілька організацій, які підтримують проекти щодо розширення можливостей для молодого покоління.