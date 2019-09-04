Герцоги Сассекські публічно відреагували на смерть фотографа Пітера Ліндберга

Раптова смерть культового фотографа Пітера Ліндберга шокувала весь світ. Втрату прокоментували і герцоги Сассекські, які співпрацювали з ним під час створення вересневого випуску Vogue.

На офіційній Instagram-сторінці королівського подружжя з'явився щемливий допис. Принц Гаррі та Меган Маркл висловили співчуття щодо втрати і відзначили талановитість фотографа Пітера Ліндберга. За їхніми словами, саме він вмів показати природну красу людини, не прикриваючи її за щільним макіяжем.

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Роботи Пітера Ліндберга шануються в усьому світі за те, що він вмів показати суть теми та пропагував здорові ідеали краси... Герцогиня Сассекська раніше працювала з Пітером і особисто обрала його для зйомки 15 жінок на обкладинку вересневого випуску British Vogue, який вона редагувала. Немає іншого фотографа, якому б вона довірила втілення цього змістовного проєкту,

– йдеться в офіційній заяві герцогів Сассекських.

Відомо, що вересневий випуск був одним із останніх проєктів Пітера Ліндберга. Меган Маркл, яка була запрошеним редактором, співпрацювала з фотографом упродовж кількох місяців. Вона особисто займалась підбором головних героїнь для Vogue та контролювала процес зйомки, тому не могла оминути увагою таку втрату.

Помер Пітер Ліндберг: що відомо про його смерть

Про смерть 74-річного Пітера Ліндберга стало відомо 4 вересня. За словами його родичів, помер культовий фотограф напередодні оприлюднення офіційної заяви. Наразі не відомо, що стало причиною раптової смерті.

Пітер Ліндберг був відомий завдяки співпраці з провідними журналами та моделями. Саме перед його камерою залюбки позували такі знаменитості, як Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефані Сеймур, Ізабелла Росселліні, Сальма Хайєк, Леді Гага. За час своєї кар'єри Пітер Ліндберг створив шедевральні обкладинки Vogue та інших популярних видань. Одним з останніх його проєктів був вересневий випуск британського глянцю.

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