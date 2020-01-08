Герцоги Сассекські вдруге проігнорували вечірку до дня народження Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська в четвер, 9 січня, відзначає свій день народження. Кейт Міддлтон, якій виповниться 38 років, вже встигла зібрати найближчих у своєму заміському будинку в Анмер-Холлі. Серед гостей свята не помітили Меган Маркл та принца Гаррі, які другий рік поспіль ігнорують королівську вечірку.

Днями, 5 січня, герцоги Кембриджські з'явилися на традиційній ранковій службі в церкві святої Марії Магдалини. Подружжя приєдналося до королеви Єлизавети ІІ та батьків герцогині. Як повідомляє видання People, перша поява Кейт Міддлтон та принца Вільяма після різдвяних свят була приурочена вечірці до дня народження герцогині.

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Так, після недільної служби в Сандрінгам Кейт Міддлтон зібрала гостей у своєму маєтку в Анмер-Холлі. Серед гостей свята були королева Єлизавета ІІ, батьки Кейт Кароль та Майкл Міддлтони, близький друг принца Вільяма Том ван Страубензі з нареченою, яка викладає в престижній школі Thomas’s Battersea у Лондоні, де навчаються Шарлотта та Джордж.

Минулоріч, герцогиня Кембриджська також влаштувала дві вечірки, які були присвячені її дню народженню. Проте тоді на жодному зі святкувань не були присутні Меган Маркл та принц Гаррі, які й цього разу проігнорували королівське святкування. У час, коли родина зібралася в заміському маєтку, герцоги Сассекські досі перебували в Канаді, куди відправилися на різдвяні свята.