Герцоги Сассекські відреагували на пандемію коронавірусу: Це момент прояву людського духу

Спалах коронавірусу позначився на житті громадян по всьому світу. З дня у день на ситуацію реагують медійні особистості та голлівудські зірки. Не стали винятком й подружжя Меган Маркл та принца Гаррі, які публічно звернулися до громадян та закликали зберігати спокій та толерантність.

Сьогодні, 18 березня, на особистій сторінці герцогів Сассекських в інстаграмі з'явилося офіційне звернення пари до світової спільноти. Подружжя, яке на час пандемії оселилося разом з сином Арчі в Канаді, схвильоване ситуацією та наголошує, що нині варто згуртуватися заради спільної мети.

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Меган Маркл та принц Гаррі зазначили, що необхідно висловлювати вдячність і підтримку тим людям, які невтомно працюють для боротьби з кризою.

Настав час невизначеності. І зараз, як ніколи, ми потребуємо одне одного для правди, для підтримки та для того, щоб не відчувати себе самотніми тоді, коли буває страшно... Всі ми повинні зробити крок вперед перед загрозою під назвою COVID-19. Це момент прояву людського духу,

– зазначили герцоги Сассекські.

Крім того, подружжя наголосило, що вони будуть ділитися всією оперативною інформацію, аби у цей непростий час громадяни могли відчувати себе спокійно: "Ми будемо обмінюватися інформацією, щоб допомогти всім орієнтуватися в часи невизначеності: від розміщення точної інформації від надійних експертів, до вивчення заходів, які можуть допомогти зберегти здоров'я. Будемо працювати з організаціями, які підтримують психологічне та емоційне самопочуття".

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу у світі та закриття кордонів подружжя не зможе повернутися до Великої Британії та скласти королівські обов'язки у визначений термін – до 31 березня. Самі ж Гаррі та Меган у період спалаху вірусу перебувають в Канаді та дотримуються порад ВООЗ: змусили всіх підлеглих носити латексні рукавички та виконувати гігієнічний протокол.