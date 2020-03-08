Герцоги Сассекські відвідали недільну службу з Єлизаветою ІІ: широкий жест Її Величності

На початку січня відмова Меган Маркл та принца Гаррі від королівських обов'язків викликала обурення навіть у членів британської монаршої родини. Незважаючи на те, що королева Єлизавета ІІ заборонила подружжю використовувати свої королівські титули, сьогодні, 8 березня, вони продемонстрували сімейну злагоду під час недільної служби.

У Міжнародний жіночий день відбулася перша зустріч Меган Маркл з Її Величністю з того моменту, як пара офіційно оголосила про свій відхід від королівської родини. Герцоги Сассекські приєдналися до королеви Єлизавети ІІ під час традиційної недільної служби в Королівській каплиці у місті Віндзор, яка розташована неподалік маєтку подружжя у Великобританії.

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Як повідомляє видання The Sun, за кермом авто, яким герцоги Сассекські дібралися до каплиці, був сам принц Гаррі, а поряд із ним місце зайняла Меган Маркл. Вони виглядали усміхненими та радісними. Інсайдери запевняють, що такий жест королеви Єлизавети ІІ, яка запросила пару на недільну службу, варто розцінювати як підтримку після їхнього резонансного рішення.

Це був дійсно гідний жест, коли Її Величність попросила їх до церкви. Це говорить про те, що герцоги Сассекські все ще є її сім'єю. І як родина, вони всі люблять одне одного,

– зазначило джерело.



Герцоги Сассекські відвідали недільну службу з Єлизаветою ІІ / Фото The Sun

Варто нагадати, що Її Величність вже зустрічалася з онуком у Віндзорському замку у неділю, 1 березня, коли Меган ще перебувала в Канаді. Зустріч Єлизавети ІІ і принца Гаррі тривала 4 години і завершались добре для обох сторін. Джерела стверджують, що Її Величність сказала онуку, що всі його родичі будуть раді, якщо він надумає повернутись до Великобританії.

Вже на початку квітня подружжя остаточно позбавиться всіх королівських повноважень та не буде представляти королеву Єлизавету ІІ на міжнародній арені. Також герцоги Сассекські не зможуть використовувати свої титули для комерційних цілей. Головна мета приїзду пари до Великобританії – щорічна святкова служба з нагоди Дня Співдружності, яка відбудеться у Вестмінстерському абатстві вже завтра, 9 березня.