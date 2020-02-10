Герцоги Сассекські востаннє виконають королівські обов'язки на прохання Єлизавети ІІ

На початку січня Меган Маркл та принц Гаррі приголомшили світову спільноту бажанням відійти від королівських повноважень та розпочати самостійне життя. Незважаючи на те, що Її Величність таки дала згоду на рішення подружжя, герцогам Сассекським все ж доведеться навідатися до Лондона з офіційним візитом.

Зараз Маган Маркл та принц Гаррі нарешті можуть насолодитися приватним життям не під прицілами папараці. Незважаючи на те, що зацікавлення громадськості до пари лише посилилося після їхньої відмови від звання старших членів королівського сімейства, зараз герцоги в Канаді не обтяжують себе офіційними прийомами та публічними виходами.

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Проте на заваді їхньому розміреному життю стало особисте прохання королеви Єлизавети ІІ. Як повідомляє видання The Sunday Times, подружжя з'явиться у Лондоні вже 9 березня 2020 року. Разом з іншими представниками британських монархів Меган та Гаррі відвідають щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Цього дня представники 53 країн-членів зберуться в Вестмінстерському абатстві на церемонію, що триватиме близько години.

Як запевняють інсайдери, разом з батьками до Британії прилетить їхній 9-місячний син Арчі. Варто наголосити, що минулого року Меган Маркл перебувала на останніх термінах вагітності під час офіційного заходу та готувалася до пологів. Судячи з усього, цей візит герцогів Сассекських поставить остаточну крапку в їхніх королівських обов'язках.

Що відомо про відмову герцогів Сассекських від королівських повноважень? 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків та не звітувати Букінгемському палацу. Окрім цього, герцоги мали намір отримати фінансову незалежність. Після сімейної наради Її Величність прийняла рішення. Королева вирішила погодитись із рішенням Гаррі та Меган, але попросила повернути всі кошти, які були спрямовані не ремонт маєтку герцогів – Фрогмор-хауз. Наразі подружжя живе у Ванкувері, а Меган Маркл вже розпочала співпрацю зі студією Disney. Самі канадці не в захваті від переїзду герцогів Сассекським. Вони вже написали петицію, в якій звернулись до уряду з проханням не покривати витрати принца Гаррі та Меган Маркл за їхній кошт.