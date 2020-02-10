24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Герцоги Сассекські востаннє виконають королівські обов'язки на прохання Єлизавети ІІ

197 Читать новость на русском
Меган Маркл і королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

На початку січня Меган Маркл та принц Гаррі приголомшили світову спільноту бажанням відійти від королівських повноважень та розпочати самостійне життя. Незважаючи на те, що Її Величність таки дала згоду на рішення подружжя, герцогам Сассекським все ж доведеться навідатися до Лондона з офіційним візитом.

Зараз Маган Маркл та принц Гаррі нарешті можуть насолодитися приватним життям не під прицілами папараці. Незважаючи на те, що зацікавлення громадськості до пари лише посилилося після їхньої відмови від звання старших членів королівського сімейства, зараз герцоги в Канаді не обтяжують себе офіційними прийомами та публічними виходами.

Читайте також: Меган Маркл поки не прагне повертатись до публічного життя, – ЗМІ

Проте на заваді їхньому розміреному життю стало особисте прохання королеви Єлизавети ІІ. Як повідомляє видання The Sunday Times, подружжя з'явиться у Лондоні вже 9 березня 2020 року. Разом з іншими представниками британських монархів Меган та Гаррі відвідають щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Цього дня представники 53 країн-членів зберуться в Вестмінстерському абатстві на церемонію, що триватиме близько години. 

Як запевняють інсайдери, разом з батьками до Британії прилетить їхній 9-місячний син Арчі. Варто наголосити, що минулого року Меган Маркл перебувала на останніх термінах вагітності під час офіційного заходу та готувалася до пологів. Судячи з усього, цей візит герцогів Сассекських поставить остаточну крапку в їхніх королівських обов'язках. 

Що відомо про відмову герцогів Сассекських від королівських повноважень? 8 січня принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків та не звітувати Букінгемському палацу. Окрім цього, герцоги мали намір отримати фінансову незалежність. Після сімейної наради Її Величність прийняла рішення. Королева вирішила погодитись із рішенням Гаррі та Меган, але попросила повернути всі кошти, які були спрямовані не ремонт маєтку герцогів – Фрогмор-хауз. Наразі подружжя живе у Ванкувері, а Меган Маркл вже розпочала співпрацю зі студією Disney. Самі канадці не в захваті від переїзду герцогів Сассекським. Вони вже написали петицію, в якій звернулись до уряду з проханням не покривати витрати принца Гаррі та Меган Маркл за їхній кошт.

Коли в Україні випаде сніг: прогноз
сьогодні
21346
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Єлизавета II
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:53 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 4146
сьогодні 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 452
сьогодні 11:26 Манікюр до Дня закоханих: ефектні ідеї в фото
Юлія Михайлова 3770
сьогодні 07:15 Лауреат премії Оскар-2020 "Паразити": рецензія на південнокорейський фільм
Юлія Ліпенцева 2436
сьогодні 05:35 Оскар-2020: найкурйозніші моменти премії у фото
Марта Вересюк 1039
Новини
Більше новин
Залиште відгук