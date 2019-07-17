Герцогині Корноульській – 72: особливості стилю дружини майбутнього короля Великобританії

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Герцогині Корноульській – 72: секрети стилю
Герцогині Корноульській – 72: секрети стилю / www.gettyimages.in

Камілла Паркер-Боулз, або як ще по-іншому ми її знаємо – герцогиня Корноульська, принцеса Уельська та дружина принца Чарльза, який перший претендує на британський престол. Саме вона сьогодні відзначає своє 72-річчя та приймає вітання від всієї королівської родини.

Принцеса Уельська стала другою дружиною принца Чарльза – першого сина Єлизавети II і батька принців Вільяма та Гаррі. Йому приписують непростий характер і водночас велику любов до своїх внуків, втім, історія кохання з іменинницею була доволі складною. Ще до одруження зі знаменитою принцесою Діаною він мав роман з Каміллою Шанд (дівоче прізвище герцогині). Але королева відкинула кандидатуру такої невістки, однак таємні відносини Чарльза і Камілли продовжувались.

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З моменту їхнього весілля пройшло 14 років, а почуття королівських осіб один до одного залишились незмінними. Вони разом відвідують світські події, стають учасниками офіційних заходів та завжди проводять час зі своєю великою родиною. Під час публічних виходів, незважаючи на офіціоз та протокол, їм вдається демонструвати почуття поваги та любові. Окрім цього, у них направду чудовий стиліст, який підбирає подружжю відмінні образи. 

На відміну від свекрухи герцогині Корноульської (Єлизавети II), яка полюбляє одягати яскравий одяг, Камілла Паркер-Боулз обирає ніжні та монохронні "луки". Серед її улюблених кольорів – блакитний, синій, білий, бежевий, ніжно-рожевий, салатовий і зелений. 


Герцогиня Корноульська  / Getty Images


Камілла Паркер-Боулз / Getty Images


Принцеса Уельська / Getty Images


Каміллі – 72 роки / Getty Images
 

Щодо фасонів суконь, то іменинниця старається обирати міді-вбрання або спідниці нижче колін, що гармонійно підкреслюють її пропорції фігури, а також обов'язкове завуження в районі талії. Декольте жінка старається уникати, а колір шкіри старається доповнювати світлими вбраннями. Щодо брендів, то вона часто обирає речі брендів Alexander McQueen, Chanel, Moynat та інших.


Дружина принца Чарльза (посередині) / Getty Images


Камілла  / Getty Images

Свої виходи дружина майбутнього короля доповнює туфлями на невеликих підборах, капелюшками, брошками та прикрасами у формі перлин, які також є незмінним атрибитом Єлизавети II. 


Єлизавета II і Камілла / Getty Images

Полюбляє і тренди: часто носить подовжені піджаки, світлі тренчі, солом'яні сумки та речі в горох.


Солом'яна сумка Камілли / Getty Images


Плаття в горох на герцогині Корноульській / Getty Images


І до трендів – світлий тренч принцеси Уельської / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Королівська сім'я Зіркові дні народження
Джерело: LifeStyle 24
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