Дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз святкує день народження. Сьогодні, 17 липня, їй виповнюється 73 роки. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підготували для вас добірку цікавих фактів із життя герцогині Корнуольської.