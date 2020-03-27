Герцогиня Камілла звернулася до жінок з чуттєвою промовою в умовах карантинного режиму

Зважаючи на те, що коронавірус дібрався й до члена королівської родини принца Чарльза, британські монархи одне за один реагують на пандемію COVID-19. Дружина інфікованого принца Уельського Камілла звернулася до жіночої частини населення, яка залишається вразливою до домашнього насильства у час ізоляції.

На офіційних сторінках у соціальних мережах королівської родини до громадян звернулася герцогиня Камілла. Чуттєву промову мона присвятила жінкам, які у непростий для суспільства час наражаються не лише на небезпеку зараження коронавірусом, а й піддаються домашньому насильству в умовах карантинного режиму.

Читайте також Діти герцогів Кембриджських поаплодували лікарям у зворушливому відео

Так, герцогиня Корнуольська закликала громадськість не бути байдужими до тих соціальних проблем, які інсували й до спалаху пандемії коронавірусу, а у час вимушеної ізоляції лише набрали обертів.

Це важкий час для всіх, тому що нас усіх просять залишитися вдома, щоб бути в безпеці. Але для когось із вас це навіть складніше, адже будинок – це небезпечне місце... Це може призвести до того, що ви проводите більше часу з людиною, яка завдає вам шкоди,

– йдеться у звернені Камілли.

Вона наголосила, що жінки можуть відчути підтримку навіть не виходячи з дому. У дописі герцогиня вказала контакти Національної служби довіри щодо домашнього насильства та благодійних організацій, які готові надати цілодобову як психологічну, так і фізичну допомогу.

Нагадаємо, що 25 березня у принца Чарльза виявили коронавірус. 71-річний син Єлизавети ІІ перебуває в самоізоляції та поки не бачить потреби в госпіталізації. Наразі він з герцогинею Каміллою проживає в одній з королівських резиденцій в Шотландії. Обраниця принца Чарльза Камілла також здала тест на коронавірус, проте, на щастя, її результати виявились негативними.