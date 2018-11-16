Герцогиня обирає червоний: Кейт Міддлтон засвітила струнку фігуру в сукні дворічної давності

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала прийом фонду Foundation Dinner у Лондоні. Компанію Кейт склав її чоловік принц Вільям, а також принц Гаррі і Меган Маркл.

Нові фото з членами королівської родини опублікував шотландський співак Том Вокер на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах Том позує з Кейт Міддлтон і її чоловіком принцом Вільямом, а також розмовляє з принцом Гаррі і Меган Маркл.

Для мене велика честь виступити і особисто зустрітися з герцогом і герцогинею Кембриджськими, а також з герцогом і герцогинею Сассекськими під час щорічної вечері Foundation Dinner, яка пройшла минулої ночі,

– прокоментував знімки артист.

Для виходу Кейт Міддлтон засвітила "старе" вбрання, яке вона вперше одягла в 2016 році під час королівського туру Канадою. Червона сукня від Preen ідеально дивилася на її фігурі. Однак цього року Міддлтон підібрала іншу зачіску до образу, розпустивши хвилясте волосся. До слова, червоний клатч герцогині також залишився з попереднього виходу.

Натомість Меган Маркл обрала чорне плаття і зробила елегантну вечірню зачіску. На жаль, папараці не змогли сфотографувати "супер четвірку" разом.



Королівська сім'я на Foundation Dinner у Лондоні / Instagram @iamtomwalker



Королівська сім'я на Foundation Dinner у Лондоні / Instagram @iamtomwalker



Королівська сім'я на Foundation Dinner у Лондоні / Instagram @iamtomwalker



Том Вокер / Instagram @iamtomwalker