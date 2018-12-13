Герцогиня за кермом: Кейт Міддлтон здивувала туристів біля Букінгемського палацу

Днями Кейт Міддлтон вдалось здивувати ошелешених туристів, які вишикувались біля Букінгемського палацу. Герцогиня Кембриджська проїхала повз них в авто.

Та не поява дружини принца Вільяма приголомшило прихильників королівської родини, а те, що герцогиня сама кермувала позашляховиком від Range Rover. Оскільки в Європі заборонено тонувати вікна автівки біля водія, туристи мали змогу побачити чарівну Кейт Міддлтон та сфотографувати її. Герцогиня Кембриджська люб'язно помахала рукою у відповідь.

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Одразу фан-сторінки Кейт Міддлтон поширили фото та відео, які стали вірусними.

Як повідомляє The Sunday Times, королева Єлизавета ІІ радо дає своїм невісткам поради. Та якщо Кейт Міддлтон не рідко приїжджає до Її Величності, то Меган Маркл не відвідує резиденцію королеви без свого чоловіка.

Її Величність усе помічає і зараз може дати герцогині (Сассекській, – 24 канал) корисні поради. Меган зробила б правильне рішення, якби розвивала ці теплі стосунки та час від часу пила чай з королевою,

– розповів інсайдер видання.

Ймовірно, Кейт Міддлтон приїхала обговорити з королевою ворожнечу між принцами Вільямом та Гаррі. Саме конфлікт між внуками Її Величності, за словами інсайдерів, призвів до того, герцоги Сассекські переїжджають подалі від своїх родичів. Принц Гаррі та Меган Маркл вже офіційно заявили, що будуть жити у Віндзорі, де вже почали облаштовувати затишний котедж.