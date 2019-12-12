Гейден Панеттьєрі кардинально змінила імідж: нове фото акторки

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі повернулась до соціальних мереж. На офіційній твіттер-сторінці вона опублікувала перше фото після майже річної паузи. На знімку акторка продемонструвала свій новий імідж, який вразив прихильників.

Перед Новим 2020 роком Гейден Панеттьєрі вирішила кардинально змінити своє життя. Акторка повернулась до Лос-Анджелеса, відновила роман зі своїм бойфрендом, який ледь не вбив її, та зробила коротку стрижку.

Важливо: Таки разом: вперше після жорстокого побиття бойфренд Гейден Панеттьєрі показав спільні фото

Згідно із фото, опублікованому у мережі, Гейден Панеттьєрі обрала стрижку "пікс", задля якої позбулась волосся. Однак новий імідж, ймовірно, до вподоби колишній нареченій Володимира Кличка, адже вона усміхалась, роблячи селфі. А вже у дописі Гейден Панеттьєрі порівняла свій стиль з персонажем Кірбі Рід, яку вона зіграла у фільмі "Крик 4" (Scream 4).

"Мій внутрішній Кірбі", – підписала фото Гейден Панеттьєрі.



Кадр з фільму і новий імідж Гейден Панеттьєрі / Twitter / @haydenpanettier

Наразі невідомо, що надихнуло 30-річну Гейден Панеттьєрі на таку кардинальну зміну іміджу. У мережі підозрюють, що таким чином акторка хоче почати нове життя із бойфрендом Браяном Гікерсоном, який жорстоко побив її. Пара вже підтвердила новини про возз'єднання, а у мережі з'явилось перше спільне фото Браяна і Гейден. На світлинах акторка щасливо позувала, заплівши своє волосся в улюблений пучок.



Гейден Панеттьєрі відновила роман з Браяном Гікерсоном / Instagram /@brianhickerson



Скандальні стосунки Гейден Панеттьєрі / Instagram /@brianhickerson

Що відомо про особисте життя Гейден Панеттьєрі?

Ще у серпні 2018 року американська акторка розірвала заручини з Володимиром Кличком та почала зустрічатись із актором і рієлтором Браяном Гікерсоном. Гейден переїхала жити до маєтку свого бойфренда у Лос-Анджелеса, віддавши доньку на виховання колишньому коханому.



Родичі не схвалювали таких змін у житті Панеттьєрі, тому наполегливо радили їй одуматись. А от у коментарі журналістам мама акторки лаконічно наголосила, що її донька просто потребує часу для роздумів. Водночас з бойфрендом Гейден Панеттьєрі часто з'являлась напідпитку, що також тривожило її родичів і друзів. Однак ані агресивна поведінка коханого, ані алкогольні вечірки не змусили зірку покинути коханого.



Змінилось все на початку травня 2019 року. Тоді одна з вечірок завершилась конфліктом між Гейден і Браяном. У запалі чоловік накинувся на акторку з кулаками, а після повернення додому продовжив розправу. Правоохоронці, які приїхали на виклик сусідів, знайшли акторку з синцями та слідами рук на шиї. Тому у суді вони наголосили: тільки поліція врятувала Гейден Панеттьєрі від смерті.



Це змусило акторку задуматись, а після місяця лікування вона вирішила переїхати до Нью-Йорка. Водночас Браян Гікерсон отримав судову тяганину у Лос-Анджелесі. Однак на початку грудня стало відомом, що пара таки відновила роман. Як Браяну Гікерсону вдалось переконати кохану переїхати до його помешкання, наразі невідомо.