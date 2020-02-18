Гейден Панеттьєрі вдруге стала жертвою насилля: бойфренда акторки заарештували

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі знову потрапила на перші шпальти всіх західних ЗМІ. Бойфренд зірки Браян Гікерсон вдруге напав на неї та загримів за це за ґрати.

Як повідомляє TMZ, Браян Гікерсон знову проявив жорстокість щодо своєї коханої. Після возз'єднання пара начебто відновила ідилію та демонструвала ніжність на спільних кадрах. Однак бойфренд Гейден Панеттьєрі знову вчинив напад.

Інцидент стався в День святого Валентина. До поліції поступив виклик, що у приватному будинку в Каліфорнії сталась сутичка. Коли поліція приїхала на місце бійки, побачили Браяна Гікерсона на дорозі. Актор-початківець заявив, що Гейден Панеттьєрі зачинилась у маєтку та не впускає його. Та на питання чи було домашнє насилля він вирішив не відповідати.

Правоохоронці виявили акторку в одній з кімнат. Обличчя Гейден мало почервоніння від ударів та було набряклим. Бійка спалахнула у спальні зірок: Панеттьєрі розповіла, що бойфренд несподівано почав її штовхати та бити. Окрім цього, за словами поліцейських, під час нападу Браян Гікерсон розбив свій ручний годинник, від чого на тілі акторки залишились сліди. Агресивного чоловіка одразу ж затримали.



Бойфренд Гейден Панеттьєрі вдруге напав на неї / TMZ

Сам Браян Гікерсон стверджує, що не винен. Він попросив слідчих опитати приватного шеф-кухаря, якого чоловік найняв для приготування романтичної вечері на День закоханих. Під час роботи найманець чув, як пара сварилась, однак не втручався у їхній конфлікт. Самого нападу він не бачив, оскільки на той час вже покинув будинок. Згідно з документами поліцейських, Браян Гікерсон накинувся на зірку після того, як залишився з нею наодинці.

Що відомо про перше побиття Гейден Панеттьєрі?

Як відомо, у серпні 2018 року акторка розірвала заручини з Володимиром Кличком. Зірка залишила їхню 3-річну доньку коханому та повернулась до Голлівуду. Вже за місяць після розриву Гейден Панеттьєрі засвітилась з новим обранцем. Рієлтор та актор-початківець Браян Гікерсон був налаштований рішуче у стосунках, тому запропонував їй жити разом. Саме в маєтку чоловіка і сталось перше побиття, яке могло завершитись летально.

Напад на Гейден Панеттьєрі відбувся 2 травня 2019 року. Після відпочинку з друзями пара мала суперечку, тому передчасно покинула бар і вирушила до свого будинку. На ґанку чоловік почав бити акторку та затягнув її до дому. Сусіди голлівудських зірок, які бачили момент нападу, викликали правоохоронців, які й затримали садиста. Згодом виявилось, що поліція знайшла Гейден Панеттьєрі в одній з кімнат маєтку. Зірку намагалась сховатись від свого обранця. На її шиї виявили синці, що свідчило про те, що Браян Гікерсон із силою душив жінку. З численними травмами її доправили до лікарні.

Я одразу помітила, що в неї були синці на оці та спухле обличчя. Також виднілись відбитки рук на шиї, лівій стороні обличчя. Коли я з нею розмовляла, вона зняла светр. Її руки були всі в синцях... Він жорстоко бив її по обличчю, змусивши ледь не впасти. Від третього удару в неї пішла кров із носа,

– розповіла поліцейська Ембер Фіндлі.

Та вже наступного дня після арешту Браян Гікерсон вийшов на волю. Ймовірно, Гейден заплатила за нього заставу та тільки через місяць після цього вперше потрапила з бойфрендом в об'єктиви папараці. Упродовж кількох місяців у суді розглядали резонансну справу, а родичі наполегливо радили зірці триматись подалі від чоловіка. Гейден переїхала жити до Нью-Йорка та навіть мала кілька побачень із братом Браяна Гікерсона. У листопаді пара все ж відновила роман.



Гейден Панеттьєрі відновила роман з Браяном Гікерсоном / Instagram /@brianhickerson