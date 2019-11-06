Гейден Панеттьєрі відновила стосунки з бойфрендом-садистом, – ЗМІ

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі, яка після жорстокого побиття покинула Лос-Анджелес, все ж не змогла забути бойфренда-садиста Браяна Гікерсона. Зірка відновила з ним стосунки та навіть повернулась з ним до Лос-Анджелеса.

Як повідомляють інсайдери Page Six, пара відновила стосунки одразу після того, як прокурори закрили кримінальну справу проти Браяна Гікерсона. Судді зняли заборону не наближатись до Гейден Панеттьєрі, відтак чоловік одразу ж вирушив до зірки у Нью-Йорк. Наразі невідомо, як Браяну вдалось залагодити конфлікт та переконати акторку, яку він ледь не вбив, повернутись до нього.

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"Справа проти Браяна Гікерсона була закрита у четвер, 31 жовтня. Прокуратура не змогла продовжувати вести розслідування, оскільки головний свідок (Гейден Панеттьєрі, – LifeStyle 24) відмовлялась давати свідчення. Наказ про заборону наближатись до жертви також було відхилено", – заявив прессекретар прокуратури Лос-Анджелеса.

У західних ЗМІ підозрюють, що Гейден Панеттьєрі не тільки відновила роман з Гікерсоном, але й повернулась до Лос-Анджелеса. Від таких новин родичі акторки дуже стурбовані. Вони бояться, що наступного разу Браяна Гікерсона не зупинять правоохоронці, тому він вб'є свою кохану. Окрім цього, вони не в захваті від того, що Гейден буде знов утримувати бойфренда-садиста.

Вони турбуються, що він буде продовжувати жити за її рахунок,

– розповіли інсайдери.

Наразі у мережі з'явились перші підтвердження відновлення роману Гейден Панеттьєрі та Браяна Гікерсона. Папараці підловили пару в аеропорту Нью-Йорка. Знамениті американці вбрали зручний одяг для перельоту, а Гейден виглядала досить щасливою.

Hayden Panettiere back with Brian Hickerson month after his domestic abuse case dismissed https://t.co/D2u81sq6CQ pic.twitter.com/Q4qPbn3zph — Page Six (@PageSix) 5 листопада 2019 р.

Що відомо про побиття Гейден Панеттьєрі?Після того, як Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко оголосили про скасування заручин, акторку помітили з агентом нерухомості та актором-початківцем Браяном Гікерсоном. Такий роман зірки привернув чималу увагу ЗМІ, адже пара часто з'являлась перед камерою напідпитку. Один з відпочинків у барі ледь не завершився смертю Панеттьєрі.



2 травня 2019 року Гейден і Браян відпочивали з друзями, коли між ними спалахнув конфлікт. Від слів бойфренд акторки перейшов до розправи та почав її бити на очах у знайомих. Проте цю суперечку вдалось залагодити, а пара повернулась до свого маєтку в Лос-Анджелесі. Саме там чоловік накинувся на Гейден Панеттьєрі, а крики про допомогу змусили сусідів викликати правоохоронців. Поліцейські виявили на тілі Гейден численні поранення та моторошні сліди на шиї. Браяна Гікерсона одразу затримали та випустили під застраву, яку, ймовірно, оплатила акторка.



Упродовж травня-вересня 2019 року суд розглядав резонансну справу нападу, а родичі наполегливо радили зірці триматись подалі від чоловіка. Гейден переїхала жити до Нью-Йорка та навіть мала кілька побачень із братом Браяна Гікерсона. У листопаді пара все ж відновила роман.