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Гейлі Болдвін одягнула прозору сукню на кіноподію: сексуальні фото

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Гейлі Болдвін / www.gettyimages.com

Американська модель Гейлі Болдвін не припиняє дивувати світ ефектними та досить пікантними виходами. Днями вона відвідала особливий захід свого чоловіка Джастіна Бібера, на якому постала перед камерами у прозорій сукні.

Кар'єра співака Джастіна Бібера активно розвивається. Нещодавно артист випустив новий трек Yummу та запланував великий тур містами США. Упродовж кількох років на кожному етапі його підтримує дружина Гейлі Болдвін, яка не пропускає жодної знакової дати в житті попзірки. Днями у Голлівуді відбулась презентація документального фільму про Джастіна Бібера Bieber: seasons, яку не пропустила його взірцева дружина.

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Для цього вечора Гейлі Болдвін обрала досить провокативне вбрання, яке привернуло увагу всіх гостей події. Модель красувалась перед фоторафами у прозорій чорній сукні, яка складалась зі спідниці з блискітками, через яку виднілась спідня білизна, і не менш пікантного топу. Американка доповнила свій сексуальний образ босоніжками на підборах і прикрасами. Волосся Гейлі вирішила зібрати у пучок, зробивши акцент на зоні декольте і стрункій талії.

Гейлі Болдвін у прозорому вбранні
Гейлі Болдвін у прозорому вбранні / Getty Images

А от Джастін Бібер для прем'єрного показу документального фільму обрав білий лонгслів і масивний ланцюг, який часто обирають репери. На заході він демонстрував ніжність до Гейлі Болдвін, цілуючи їй руки та обнімаючи перед камерами. Таке позування зворушило всіх учасників світської події. 

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін
Джастін Бібер і Гейлі Болдвін / Instagram / @justinbieber

Джастін Бібер з Гейлі Бібер на кінопрем'єрі
Джастін Бібер з Гейлі Болдвін на кінопрем'єрі / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Гейлі Болдвін Джастін Бібер
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