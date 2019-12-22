24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Гейлі Бібер показала, як виглядала у дитинстві: ніжне фото

123 Читать новость на русском
Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Модель і дружина співака Джастіна Бібера Гейлі, яка до заміжжя мала прізвище Болдвін, продемонструвала шанувальникам своє рідкісне фото, зроблене у дитинстві.

Архівний знімок Гейлі Бібер розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. Також модель опублікувала фото у дзеркалі, показавши підготовку до 2020 року.

Читайте також: Акцент на спідницю: шведська принцеса Софія продемонструвала стильний образ

На світлині маленька Гейлі з коротким волоссям позує в квітковій сукні і червоній накидці з кактусами. У підписі зірка пожартувала зі своєї зачіски.

Хейлі Бібер
Гейлі Бібер у дитинстві / Instagram / @haileybieber

У недавньому селфі Гейлі продемонструвала ефектний образ з об'ємною укладкою та гламурним макіяжем. Білявка, за якою стежать 23,9 мільйона підписників, позує в чорному короткому топі та джинсах з високою талією.

"Майже завершено з роботою на 2019 рік. Не можу повірити, наскільки швидко усе пройшло! Готова до 2020 року", – додала модель у коментарях.

Хейлі Бібер
Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Хейлі Бібер
Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber

Місячний календар на грудень 2019
сьогодні
4517
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Джастін Бібер Гейлі Болдвін Мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:39 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 1480
21 грудня 07:42 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 39103
20 грудня 18:00 Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті
Яніна Ткачук 4538
20 грудня 17:22 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 2583
20 грудня 15:01 Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 20-22 грудня
Юлія Михайлова 233
Новини
Більше новин
Залиште відгук