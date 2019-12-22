Гейлі Бібер показала, як виглядала у дитинстві: ніжне фото

Модель і дружина співака Джастіна Бібера Гейлі, яка до заміжжя мала прізвище Болдвін, продемонструвала шанувальникам своє рідкісне фото, зроблене у дитинстві.

Архівний знімок Гейлі Бібер розмістила на своїй сторінці в інстаграмі. Також модель опублікувала фото у дзеркалі, показавши підготовку до 2020 року.

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На світлині маленька Гейлі з коротким волоссям позує в квітковій сукні і червоній накидці з кактусами. У підписі зірка пожартувала зі своєї зачіски.



Гейлі Бібер у дитинстві / Instagram / @haileybieber

У недавньому селфі Гейлі продемонструвала ефектний образ з об'ємною укладкою та гламурним макіяжем. Білявка, за якою стежать 23,9 мільйона підписників, позує в чорному короткому топі та джинсах з високою талією.

"Майже завершено з роботою на 2019 рік. Не можу повірити, наскільки швидко усе пройшло! Готова до 2020 року", – додала модель у коментарях.



Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber



Гейлі Бібер / Instagram / @haileybieber