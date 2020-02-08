Гейлі Бібер продемонструвала трендовий одяг: яке пальто обрала зірка

Американська модель Гейлі Бібер неодноразово ставала зіркою знаменитих глянців. Гейлі під час кожного виходу в світ демонструє свій вишуканий стиль.

Дружина відомого співака Джастіна Бібера вміє дивувати фанів розкішними фото та трендовим вбранням. Днями модель знялася у сонячній фотосесії для Elle USA, а тепер показала образ, який вразив всього лише однією деталлю.

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Зірка разом із коханим здійснила світський вихід в простому, але надзвичайно стильному пальто.

Гейлі одягнула мінімалістичну футболку білого кольору та чорні джинси. Поєднала таке вбрання з чорними кедами. Проте родзинкою образу Бібер стало оверсайз-пальто в підлогу коричневого кольору. Вільний крій верхнього одягу зробив його ще більш привабливим.

Грайливості образу додавали сережки-кільця. Волосся Гейлі зібрала в акуратну зачіску та зробила легкий повсякденний макіяж.

Джастін Бібер для прогулянки обрав чорну кепку, кофту в жовто-білу полоску та коричневі штани. Доповнив образ білимим кросівками.