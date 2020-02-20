Гейлі Бібер розповіла, чому не готова до вагітності
Популярна американська модель, дружина канадського співака Джастіна Бібера вкотре поділилася подробицями сімейного життя. Дівчина зізналася, чому поки що не готова народжувати.
Гейлі Бібер відверто розповіла про стосунки з чоловіком та пояснила, чому не поспішає народжувати. Деталями зіркова дружина поділилася в нещодавньому інтерв'ю виданню People.
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23-річна модель зізналася, що протягом тривалого часу приймала протизаплідні таблетки, які негативно вплинули на її здоров'я. Гейлі зазначила, що їй довелося добре попрацювати, щоб показники гормонів повернулися в норму.
Останні два роки я пила протизаплідні. Показники гормонів погіршилися і через це моя шкіра дуже постраждала. Тоді я зрозуміла, що сильно нашкодила собі,
– зізналася Гейлі.
Гейлі Бібер робить макіяж / Instagram / @haileybieber
Бібер розповіла, що після весілля з Джастіном сильно змінилася. Раніше вона надавала перевагу гучним вечіркам, а тепер відпочиває за переглядами фільмів вдома.
Джастін і я – домосиди ... Я зрозуміла, як це класно – просто залишатися біля каміна вечорами п'ятниці. Тепер я ніколи не повернуся до минулого способу життя,
– розповіла модель.
Джастін Бібер та його дружина Гейлі / Instagram / @justinbieber
Зіркові американці вже замислюються над дітьми, проте Гейлі поки не готова до вагітності.
Всьому свій час, над нашими стосунками ще треба працювати,
– заявила знаменитість.
Закохані Джастін та Гейлі / Instagram / @justinbieber
Гейлі та Джастін надають перевагу здоровій їжі. Також для того, щоб тримати себе у хорошій фізичній формі, дівчина декілька разів на тиждень займається пілатесом. В інтерв'ю Бібер зазначила, що через щільний графік їй не вдається приділяти достатньо часу приготуванню їжі, проте вона дуже любить цей процес і насолоджується ним.