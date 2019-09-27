Гейлі Бібер влаштувала розпусний дівич-вечір з Кендалл Дженнер і подругами: фото

Американська модель Гейлі Бібер вже за кілька днів стане під вінець з канадським поп-виконавцем Джастіном Бібером. А поки 26 вересня вона відзначила гучний дівич-вечір з найкращими подругами в стилі кращих американських вечірок.

На приватне святкування 22-річна зірка запросила своїх найкращих подруг – модель Кендалл Дженнер, стилістку Мейв Рейлі та інших. Дівич-вечір, судячи з фотографій, був неймовірно веселим та дещо розпусним, адже на ньому було багато еротичної атрибутики. Сама ж Гейлі одягнула стильну обтягуючу сукню білого кольору та фату. Дівчата ж обрали довільні street-style образи.

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Дівич-вечір Гейлі Бібер / Фото з соцмереж

Відомо, що організатором свята в нічному клубі Лос-Анджелеса стала Кендалл, яка перед вечіркою була підмічена за покупкою товарів в секс-шопі.



Кендалл Дженнер в секс-шопі / Фото: Legion-Media

Що відомо про весілля Гейлі та Джастіна Бібера?Церемонія одруження відбудеться 30 вересня в Південній Кароліні поблизу узбережжя річки Мей. На ній будуть присутні близько 100 гостей, а музичний супровід забезпечить знаменитий виконавець Ед Ширан. Організатором вечірки стала Мінді Вайс, яка раніше вже працювала на різних заходах з багатьма зірками, в тому числі з сестрами Кардашян-Дженнер, Гайді Клум і Кеті Перрі.