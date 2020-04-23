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Гейлі Болдвін, Ешлі Грем та Джаред Лето: як зірки вітали з Днем Землі – красива фотодобірка

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Зірки вітали з Днем Землі 2020 / Фото з соцмереж

Американські зірки наразі перебувають на карантині через пандемію коронавірусу, але не забувають тішити фанатів архівними фотографіями з відпусток. Цього разу вони поринули спогади та заразом привітали фанатів з Днем Землі, який відзначали вчора, 22 квітня.

До числа знаменитостей, які вирішили нагадати всім про важливість захисту довкілля, увійшли Дженніфер Лопес, Гейлі Болдвін, Ешлі Грем, Джаред Лето, Іванка Трамп, Алессандра Амбросіо та багато інших. 24 канал пропонує дізнатись, що бажають своїм прихильникам їхні кумири.

До теми День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу

Ешлі Грем

"Зараз я відчуваю ще більшу вдячність природі, ніж зазвичай! Я думаю, що за останні кілька тижнів ми всі усвідомили, наскільки важливі свіже повітря і сонячне світло! Це відео було зроблене під час подорожі з моєю мамою на День матері одразу ж після того, як я дізналася про свою вагітність. З Днем Землі вас всіх! Давайте все внесемо свій внесок і будемо любити й оберігати Землю, щоб наші діти могли насолоджуватися цією чудовою планетою!"

 

Алессандра Амбросіо

"Щасливого Дня Землі! Дійсно, яка дивовижна наша планета! Давайте доглянемо за нею ... Зрештою, це наш дім!"

 

Гейлі Болдвін

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

 

Джаред Лето

"Щасливого Дня Землі!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

 

Дженніфер Лопес

"Матінка-Земля... Усвідом, як ти до неї ставишся. Люби її, і вона збереже вас назавжди. Щасливого Дня Землі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Брітні Спірс

"Так щаслива жити на цій планеті".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Майлі Сайрус

"Я думала про День Землі і згадала цю пісню, яку я написала і випустила в 2008 році, але зараз її посил актуальніший, ніж коли-небудь! Особливо після моїх недавніх бесід з екоактивістами. Тепер я точно знаю, що ми зберемося всі разом і будемо діяти! Щасливого Дня Землі!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Періс Хілтон

"З Днем Землі вас! В яких країнах і містах нашої планети ви живете?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

 

Ніколь Кідман

"Сьогодні 50-та річниця Дня Землі, і оскільки багато хто з нас проводять це свято в самоізоляції, я вирішила поділитися з вами одним з найулюбленіших спогадів минулого року з гірськолижного курорту Теллурайд".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Іванка Трамп

"Вдячна за все, що нам дала Мати-Земля! Завтрашній день буде кращим і світлішим за сьогоднішній. Після закінчення пандемії у нас з'явиться ще більше усвідомленості і подяки за прості радощі життя. Щасливого Дня Землі! Фото було зроблено в горах минулої осені".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

Дженна Деван

"Матір-Земля, я люблю тебе. Я тебе поважаю, я тебе чую. Ми всі повинні зробити тебе кращою".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

 

Тесс Голлідей

"Щасливого Дня Землі! Це завжди буде одна з моїх найулюбленіших фотографій!"

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
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