Гейлі Болдвін перетворилась в жінку 70-х на обкладинці іспанського Vogue

Американська модель Гейлі Болдвін, яка також є дружиною попвиконавця Джастіна Бібера, стала запрошеною зіркою березнового номеру Vogue Spain. Для нової фотосесії 23-річна дівчина приміряла декілька образів, які відтворюють дух 1970-х років.

Для американки Гейлі такий експеримент з образами вже не перший. Зірка часто прикрашає обкладинки глянців у різноманітних амплуа. З останніх – фотосесія для Elle USA у трендових купальних костюмах та зйомка для Vogue Australia у casual-образах.

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Цього ж разу редактор іспанського Vogue запропонував Гейлі знятись у декількох вінтажних вбраннях, які підкреслювали красу дівчини та епоху того часу в сонячному Голлівуді. Автором знімків стала Emma Summerton, а стилістом – Patrick Mackie. Сама ж зйомка відбувалась посеред пагорбів Лос-Анджелеса.



Гейлі Болдвін для Vogue Spain / Фото: Emma Summerton, Vogue Spain

"Гейлі Бібер заховалась в лабіринтів звивистих пагорбів Лос-Анджелеса, відображаючи красу сімдесятих. Ностальгійна подорож в ті часи, коли сяючі голлівудські зірки були дзеркалом, в яких хотів відбитись увесь світ та мода", – розповідають про фотосесію представники Vogue Spain.